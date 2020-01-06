Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель

Фото: Larry MacDougal

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. впервые за полгода превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Это произошло в ночь на 6 января, по состоянию на 10.38 мск цена составляет $69,99 за баррель, передают "Ведомости".

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В последний раз цена нефти этого сорта превышала $70 за баррель 22 мая 2019 г.

Нефть начала дорожать после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде. Атака была одобрена американским президентом Дональдом Трампом.