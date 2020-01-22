PRFoods получила с облигаций 9 млн евро

Руководитель PRFoods Индрек Касела. Фото: Танель Меос

Производитель рыбы, компания PRFoods сообщила, что в ходе непубличного предложения облигаций было собрано 9 млн евро. Теперь компания намерена провести публичное предложение облигаций в первом квартале этого года.

Полученные от эмиссии облигаций средства компания намерена использовать в основном для рефинансирования инвестиционного кредита SEB, а также для инвестиций в рыбные фермы в Финляндии, Швеции и Эстонии.