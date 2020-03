Одна из «кредитных контор» Mintos прекратила деятельность

Компания по выдаче экспресс-кредитов Peachy, привлекавшая деньги инвесторов через платформу Mintos, сообщила о прекращении деятельности. Ранее сообщалось о том, что предприятие предположительно связано с латвийским олигархом Айварсом Кезенфельдсом.

Реклама Peachy. Компания выдавала британцам кредиты на довольно-таки хищнических условиях: по данным Mintos, ставка затратности кредитов (APR) Peachy составляла 293%, а на ее собственном сайте значилась цифра в 800%.

Компанию Peachy (официальное название Cash On Go Ltd) основали эстонцы Йоэл Митт и Кристьян Новитски (он же являлся ее гендиректором), однако действовала она в Великобритании. «Нам нельзя комментировать деятельность этой компании, обращайтесь напрямую к людям, которые переняли администрирование», - прокомментировал Новитски. Сейчас Cash On Go Limited перешла к британскому ликвидатору Smith & Williamson LLP.