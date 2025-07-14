Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • 14.07.25, 13:35

Государство признало ошибку: пенсии и арендная плата росли быстрее, чем должны были

Ошибка в методологии расчета индекса потребительских цен годами искусственно завышала показатель инфляции в Эстонии, в результате чего как пенсии, так и тысячи индексированных договоров аренды дорожали быстрее, чем предполагала реальная экономическая ситуация, пишет Ärileht.
Дальнейшая индексация пенсий будет скромнее.
  • Дальнейшая индексация пенсий будет скромнее.
  • Foto: Andras Kralla
Как писали ранее «Деловые ведомости», с 2026 года Департамент статистики изменит методику учета цен на электроэнергию в расчете индекса потребительских цен. Если до сих пор стоимость некоторых компонентов рассчитывалась на основании модели, то новая методика будет основываться на более детальных данных, доступ к которым департамент получил в конце 2024 года.
По оценке экономика Банка Эстонии Каспара Оя, в результате неправильного подсчета инфляцию в 2022 году была переоценена на 3-4%.
Ärileht отмечает, что больше всего это затронуло пенсионеров – именно инфляция составляет пятую часть формулы индексации пенсий. Таким образом, пенсионеры получили большую прибавку к пенсии, чем должны были. Кроме того, значительнее выросла и стоимость индексируемых договоров по аренде недвижимости – и разницу в цене оплачивали арендаторы и клиенты.

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В департаменте объяснили Ärileht, что пересматривать старые показатели инфляции не планируется, но в результате изменений следующие индексации будут более сдержанными.
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