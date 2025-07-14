Назад 14.07.25, 08:32 Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом Путаница с товарными кодами и освобождение от санкций группы товаров могли привести к тому, что в Эстонию все еще поступает запрещенный российский газ.

Член правления Alexela Тармо Кярсна заверяет, что его компания российский газ в Эстонию не поставляет.

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Хотя возможный будущий пакет санкций против России может решить эту проблему, на газовом рынке остается немало вопросов.

Член правления Alexela Тармо Кярсна в подробном интервью объясняет, как выглядит газовый рынок в Эстонии в последние полтора-два года и как он оценивает текущую ситуацию.

На то, что на газовом рынке попахивает чем-то подозрительным, также указывает министерство экономики и коммуникаций, которое в своем недавнем письме предпринимателям отметило, что появились тенденции уклонения от санкций. Также министерство дало понять, что у Налогового департамента есть трудности с тем, чтобы различать газы, и контролировать соблюдение запретов.

В ответ на это член правления Vedelgaas Сандор Табо говорит, что он ничего подозрительного на эстонском рынке не видит.