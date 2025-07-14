Alexela подозревает нечестную игру: на рынке пахнет запрещенным российским газом

Член правления Alexela Тармо Кярсна заверяет, что его компания российский газ в Эстонию не поставляет.
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Хотя возможный будущий пакет санкций против России может решить эту проблему, на газовом рынке остается немало вопросов.
Член правления Alexela Тармо Кярсна в подробном интервью объясняет, как выглядит газовый рынок в Эстонии в последние полтора-два года и как он оценивает текущую ситуацию.
На то, что на газовом рынке попахивает чем-то подозрительным, также указывает министерство экономики и коммуникаций, которое в своем недавнем письме предпринимателям отметило, что появились тенденции уклонения от санкций. Также министерство дало понять, что у Налогового департамента есть трудности с тем, чтобы различать газы, и контролировать соблюдение запретов.
В ответ на это член правления Vedelgaas Сандор Табо говорит, что он ничего подозрительного на эстонском рынке не видит.
Некоторое время назад Äripäev писал о том, как с начала этого года в Эстонию стало поступать большое количество бутана, которому здесь нечего делать. У некоторых участников рынка возникло подозрение, что под маркой бутана на самом деле ввозится российский санкционированный смешанный газ, то есть сжиженный нефтяной газ или широко используемый пропан.
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