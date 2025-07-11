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  • 14.07.25, 06:00

Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым

Основатель и совладелец группы компаний Yolo, управляющей системой криптоказино и сайтов-тотализаторов, Рейо Пиллер стал новым хозяином острова Лагеди, где бизнесмен Сергей Матвиенко когда-то хотел построить закрытый поселок для российских богачей. Теперь идею застройки непростого участка на реке Пирита решено воскресить.
Проход и проезд через мызу Лагеди закрыты для посторонних. Но именно через усадьбу семьи Чулец проходит единственная дорога с мостом на таинственный остров на реке Пирита.
  • Проход и проезд через мызу Лагеди закрыты для посторонних. Но именно через усадьбу семьи Чулец проходит единственная дорога с мостом на таинственный остров на реке Пирита.
  • Foto: Алексей Шишкин
Вдоль берега Пирита стоят опрятные коттеджи поселка Лагеди. Аисты выискивают лягушек, прыгая между ухоженными газонами, стрижеными кустами и цветочными клумбами. И вдруг идиллия нарушается – камыши разрастаются почти на всю ширину реки, поперек русла встает ощетинившийся густыми зарослями остров. Набережную перекрывает забор с предупреждением «Частная территория, прохода и проезда нет». В паре десятков метров от забора седовласая местная жительница убирает с лужайки ветки, нападавшие после последнего шторма. «Нет, про остров я не знаю ничего. Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала», – кажется, ей и самой было бы любопытно взглянуть на таких экзотических соседей.
Таинственный остров?
Остров Лагеди на реке Пирита можно с полной ответственностью назвать одним из самых загадочных участков земли в ближайших окрестностях Таллинна. Его площадь превышает 100 000 м².

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Остров Лагеди, вид с берега реки Пирита
  • Остров Лагеди, вид с берега реки Пирита
  • Foto: Алексей Шишкин
С 2005 года остров принадлежал зарегистрированной в Эстонии компании SMB Invest OÜ, основанной российскими бизнесменами Александром Савельевым (глава банка «Санкт-Петербург», находящегося сегодня под санкциями ЕС, США и даже Австралии) и Сергеем Матвиенко (сын главы верхней палаты парламента РФ Валентины Матвиенко, в прошлом губернатора Петербурга). Первоначально там планировалось создать частный остров для российских инвесторов. Но после событий Бронзовой ночи 2007 года Матвиенко покинул Эстонию и SMB Invest. Савельев оставался связан с фирмой до сентября 2021 года. Развитие проекта замедлилось, но не остановилось. В 2019 году уезд Харьюмаа утвердил детальную планировку поселка на острове. При этом де-факто никаких работ на острове Лагеди не велось.
Одной из трудностей проекта стала недоступность для транспорта и коммуникаций. Сейчас на остров ведет единственная дорога с полуразрушенным мостом, которая проходит через территорию мызы Лагеди, принадлежащей супруге крупного бизнесмена, совладельца Северного порта Палдиски Алексея Чульца Людмиле и его дочери Марии Чулец-Деменчук.
Газета Eesti Päevaleht в 2013 году писала, что семья Чулец недовольна размерами компенсации, на которых настаивала SMB Invest, желавшая провести через усадьбу дорогу, а также построить канализационный коллектор и энергетические сети. Прижимистость российских соседей Людмила Чулец объясняла тем, что семья владельцев мызы отказалась войти в число покупателей вилл на острове. На проезд к острову через участок Чульцов оформлен постоянный сервитут.
К весне 2022 года единственным владельцем SMB Invest числился Евгений Большаков, бывший директор Lukoil Eesti. Затем компания была перерегистрирована на Анну Логвиненко, представительницу международной консалтинговой группы HLB Prime Advice, с офисами в Петербурге, Москве и Сингапуре, оказывающей услуги в том числе крупным российским клиентам, близким к власти. В декабре 2023 года формальным владельцем компании стал петербургский бизнесмен и коллекционер Денис Химиляйне, однако Логвиненко осталась единственным членом правления.
Только зимой 2024 года остров вместе с согласованной планировкой был выставлен на продажу по стартовой цене в 1,2 млн евро.
Конное хозяйство в усадьбе Лагеди.
  • Конное хозяйство в усадьбе Лагеди.
  • Foto: Алексей Шишкин
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Нового хозяина остров Лагеди обрел 25 апреля 2024 года. Им стала компания Crypto Software OÜ, принадлежащая на сей раз уже крупному эстонскому предпринимателю Рейо Пиллеру. Последний входит в правление сразу 11 компаний, преимущественно в сфере финтеха, азартных игр и недвижимости. Среди прочего он основатель и совладелец двух фирм с многомиллионными оборотами – Yolo Tech OÜ (ранее Heathmont Group) и ее дочерней структуры OÜ Heathmont. Пиллеру принадлежит 18% Yolo Tech.
Yolo – технологическая компания, обслуживающая экосистему онлайн-казино и спортивного тотализатора. Среди ее проектов – элитарное казино Bombay, портал криптовалютных ставок на спорт Sportsbet.io, криптоказино Bitcasino, партнерская программа для игорного бизнеса Partners.io, инвестиционная платформа Yolo Investment и т.д. Ее центральная контора расположена в Таллинне, также офисы есть на Мальте, в Великобритании, Испании, Австралии, на островах Мэн и Гернси. Среди других владельцев и бенефициаров Yolo и Heathmont – австралийский бизнесмен Тим Хит, который предпочитает оставаться в тени и избегает внимания прессы.
Среди интересов Yolo и Рейо Пиллера – в том числе развитие элитной недвижимости в Эстонии. Например, в этом году в Старом Таллинне открылась подконтрольная группе роскошная гостиница The Burman Hotel, инвестиции в запуск которой оценивались в 75 миллионов евро.
Визуализация проекта Jõesaar на острове Лагеди.
  • Визуализация проекта Jõesaar на острове Лагеди.
  • Foto: joesaare.ee
Сам Пиллер сообщил ДВ, что в случае с островом Лагеди Yolo и Heathmont в проекте не участвуют. На том же настаивает и представитель Yolo Entertainment Клаудиа Лама: «Ни Yolo, ни Heathmont не участвуют в приобретении, владении или каких-либо планах по развитию, связанных с недвижимостью на острове Лагеди. Этот вопрос не имеет никакого отношения ни к одной из компаний».

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Девять богачей на острове сокровищ
Согласно описанию на сайте проекта на острове, который реализуется под брендом Jõesaar, будущий поселок будет состоять из 9 участков под застройку, каждый в среднем площадью в 1,1 га. Участки предлагаются без проекта застройки, его потенциальный владелец сможет разработать сам. Застройщик обязуется обеспечить общую согласованную планировку и инфраструктуру. Территория поселка в будущем должна быть по-прежнему закрыта для посторонних.
Застройщик обещает покупателям девяти участков уединенную жизнь на закрытом от посторонних острове.
  • Застройщик обещает покупателям девяти участков уединенную жизнь на закрытом от посторонних острове.
  • Foto: joesaare.ee
Цена участков от 649,900 до 699 900 евро. Их планировка позволяет возвести виллы и вспомогательные постройки высотой до двух этажей площадью от 520 до 1120 м². Площадь приусадебных участков вокруг будущих домов оценивается застройщиком от 8087 до 16362 м². Некоторые из них будут иметь доступ непосредственно к лесу и берегу Пирита.
При этом пока элитарный поселок по-прежнему существует только в теории. Управляющая мызой Лагеди, через которую будущие жители должны попадать на остров, Мария Чулец-Деменчук в беседе с ДВ отметила, что лично с новым хозяином острова еще не познакомилась, масштабных работ там тоже пока не началось.
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