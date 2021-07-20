Рынки в панике. Что на этот раз?

Глава ФРС Джером Пауэлл непоколебим, он продолжает твердить, что инфляция временная и проходящая. Фото: MICHAEL REYNOLDS

В понедельник рынки снова падали: индекс Dow Jones в моменте опускался на 2%, S&P 500 не отставал - его падение тоже зашкаливало за отметку в 2%. Это уже не первое снижение за несколько месяцев. На этот раз к инфляционным страхам инвесторов добавились ещё и опасения новой волны заражений, ведь число инфицированных COVID-19 растёт сразу в нескольких странах.

К такой волатильности придётся привыкать. Экономические данные, которые поступят в ближайшее время, вероятно, снова и снова будут шокировать инвесторов. Инфляция в ближайшие месяцы будет высокой, о чём предупреждают и глава ФРС Джером Пауэлл, и министр финансов США Дженнет Йеллен. Но сколько ни предупреждай, страх перед началом долгой инфляции не даёт инвесторам покоя. Пауэлл непоколебим, он продолжает твердить, что инфляция временная и проходящая. На первый взгляд кажется, что этой уверенности явно недостаточно рынкам, ведь поступающая статистика всё более агрессивна. Сначала мы готовились к инфляции выше 2%, затем привыкли к 4%, а сейчас выяснилось, что она выше рекорда 2008 года и превысила отметку в 5%.