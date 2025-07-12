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  • 12.07.25, 11:10

Спрос упал: участие в летних лагерях подорожало

Стоимость летних лагерей выросла примерно на 5-10% по сравнению с прошлым годом: участников стало меньше, а организаторы стали больше уделять внимания рекламе, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Alonafoto
Самая распространенная цена за 4-5 дней городского лагеря – 180 евро. В этом году практически всем опрошенным организаторам детского лагерного досуга пришлось поднять цены.
«Экономическая обстановка в стране повлияла и на нашу деятельность, поэтому родители очень осторожно относятся к планированию детского досуга. Очень часто в лагерь записываются в последний момент. Родители, которые обычно записывали ребенка на несколько смен, в этом году взяли одну. Некоторые тянут до последнего, ждут предложений и скидок. Народ старается экономить и аккуратнее относится к расходам», – прокомментировала руководитель кружка Arenguring Progress Анна Рейо.
В лагере Ole Lukoe семь дней с проживанием, питанием и занимательной программой на мызе Лахмузе родителям обойдутся в 428 евро.

Статья продолжается после рекламы

«Мы были вынуждены отменить несколько смен, чтобы полностью заполнить остальные. Количество детей немного сократилось, но в целом стараемся укомплектовать смены. Лагерь пользуется популярностью, дети его любят, хотят возвращаться. Раньше многие отправляли ребенка на 2-4 смены в год, и у нас даже были дети, которые приезжали каждую смену. Однако, к сожалению, таких ребят стало меньше – не все семьи могут себе это позволить. Так что хорошо, что хотя бы на одну смену могут отправить ребенка», – сказал руководитель лагеря Ole Lukoe Герман Левенец.
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