Хорошие новости: местные ученые получили поддержку, в Таллинне построят новый парк

А также: эстонская фирма выиграла крупный контракт в Латвии, в продовольственных магазинах выросло число клиентов, а рост акций Nvidia в США может помочь эстонским пенсионерам.
- Научные разработки. Иллюстративное фото
- Foto: Pixabay
Фирмы, развивающие новые технологии, получили поддержку.
По итогам программы прикладных исследований (RUP) финансовуюподдержку получили 15 компаний
в Эстонии. И заслуженно: их производительность — 120% от среднего уровня по ЕС. Для сравнения, средняя производительность по Эстонии — только 60% от всеевропейской. В этот раз объем начатых разработок превышает 26 млн евро, из которых поддержка EIS составляет 16,1 млн евро. Проекты охватывают самые разные сферы – от топливных элементов до образовательных технологий.
В центре Таллинна появится новый парк.
VKGполучила одобрение на детальную планировку
квартала Макри в центре Таллинна. Инициированный план позволит в будущем построить на участках Stockmann и Маакри, 25 жилые и коммерческие здания до 37 этажей. Высота небоскребов может достигать до 130 метров. Что приятно, кроме коммерческой недвижимости застройщик создать в квартале общественный парк, пешеходные дорожки и новое озеленение.
Число покупателей в продовольственных магазинах выросло.
В 2024 году сеть продовольственных магазинов предпринимателя Grossi заработала чистую прибыль в размере 11,7 миллиона евро
. При этом число ежедневных покупателей выросло с 73 000 до 80 000 — прирост в 7000 человек в день, из которых 5000 приходится на существующие магазины. Число сотрудников в 2024 году увеличилось более чем на 100 человек. Примечательны показатели производственного подразделения OG Elektra Tootmine, выпускающего продукты питания для сети. Его выручка выросла с 15,9 до 18,7 миллиона евро, причем объем продаж рос почти в два раза быстрее общих продаж магазинов.
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Таллиннская биржа бьет рекорды.
За первое полугодие балтийские биржи в целом выросли почти на 16%, при этом Таллиннская биржа лидировала с результатом 19,4%
. Это более чем вдвое превышает скромные 2,8% роста Рижской биржи. 10 июня Таллиннская биржа достигла исторического максимума, превысив предыдущий пик июня 2022 года. Объем торгов акциями из основного списка вырос на 47% до 315 миллионов евро, а совокупная рыночная капитализация ценных бумаг балтийской биржи удвоилась за полгода. Особенно заметны успехи девелоперских компаний: акции Pro Kapital выросли на 70%, Hepsor — на 53%. Эти цифры контрастируют с общими настроениями в секторе недвижимости и могут сигнализировать о начале восстановления этого ключевого сегмента экономики.
NVIDIA — самая дорогая компания в истории.
На глобальном уровне NVIDIA достигла исторического рубежа
, став первой компанией с рыночной капитализацией в 4 триллиона долларов. Рост акций на 2,5% до рекордных 164 долларов за акцию произошел на фоне выручки в 44,1 миллиарда долларов — на 69% больше, чем годом ранее. Для понимания масштабов: капитализация NVIDIA превышает стоимость всех компаний, торгуемых на Лондонской бирже, а также совокупную стоимость фондовых рынков Канады и Мексики. Для Эстонии это тоже хорошая новость, в бумаги NVIDIA инвестированы часть средств местных пенсионных фондов.
Merko заработает на соседях.
Эстонская компания Merko заключила в Латвии строительный контракт
на сумму 30 млн евро на возведение фундаментов для 16 ветряков. Совместное предприятие дочерних компаний Merko Ehitus – UAB Merko Statyba и SIA Merko Būve – PS MB.MS и компания SIA WPR 2, являющаяся на 100% дочерним предприятием SIA Zaļā Elektrība, заключили 10 июля контракт на строительство фундаментов для 16 ветряков, электрокабельных сетей и дорог в ветропарке, расположенном в волости Смилтене в Латвии. Срок завершения проекта – второй квартал 2027 года.
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