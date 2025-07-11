Глава Rimi: мы не можем переложить на себя рост расходов, это привело бы к сокращениям
По словам генерального директора Rimi Eesti Кристель Метс, повышение цен вызвано не только желанием магазина заработать больше, но и рядом других факторов: ростом цен на ресурсы (включая рабочую силу и транспортировку), инфляцией и повышением налогов, пишет Ärileht.
«Если буханка хлеба стоит 1 евро, около 63 центов из этой суммы достается производителю, 19 центов – государству в виде налога, и только 17 центов остается продавцу – из этой суммы покрываются расходы на персонал магазина, электроэнергию, IT-решения и многое другое», – пояснила Метс.
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Чтобы отследить, как изменилась стоимость «ланча журналиста», мы реанимировали Индекс бутерброда. Корреспондент ДВ прошлась по супермаркетам после повышения НСО и выяснила, сколько теперь придется отдать за традиционный набор из пяти продуктов.
Чистая прибыль Rimi Eesti за прошлый год снизилась на 5%, однако оборот вырос. В течение года торговая сеть открыла несколько новых магазинов, а также закрыла один торговый пункт в Тарту, пишет портал kaubandus.ee.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.