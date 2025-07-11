Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • 11.07.25, 15:40

Делов-то: плата за энергию растет, Эстонию захватили слизни, а в России застрелился министр

Цены растут, погода дрянь, множится разнообразная нечисть – на Эстонию как будто обрушились все казни египетские. Зато у наших министров все благополучно, в отличие от соседских.
«А платите-ка вы нам теперь на треть больше!» – мудро решили в компании Elering.
  • «А платите-ка вы нам теперь на треть больше!» – мудро решили в компании Elering.
  • Foto: Алена Ценно
Elering ходатайствует в Департаменте конкуренции о повышении цен на услуги по передаче электроэнергии. Компания намерена значительно увеличить сетевую плату, поясняя, что это необходимо, чтобы покрыть выросшие расходы на инвестиции и техобслуживание. Глава Fermi Energia замечает, что Elering принадлежит народу и не очень хорошо на нем наживаться, на что министр финансов Юрген Лиги возражает, что это грубый популизм. Но с ним, в свою очередь, не согласен еще один коллега, тоже реформист, министр энергетики Андрес Сутть.
Премьер Кристен Михал неодобрительно качает головой и тоже демонстрирует свое несогласие, как будто он вообще ни при чем. А оппозиция тем временем либо, как Урмас Рейнсалу, подсчитывает, что еще подорожало, либо видит в новости о подорожании сетевой услуги заговор Партии реформ. Стоит ли рассматривать объявление о 40-процентном подорожании как чисто политический ход? И что думает о дивидендах энергетической госкомпании эксперт Леонид Люцкевич?
Эстонскому потребителю придется оплачивать и последствия десинхронизации с БРЭЛЛ. Правильно ли было сделано, что этот момент не слишком комментировали, до того как она произошла?

Статья продолжается после рекламы

Более 50 000 человек, включая бывшего министра внутренних дел, подписали петицию, призывающую Рийгикогу снизить НСО на продукты питания до 10%. Премьер-министр, правда, заявил, что налоговая политика правительства не является причиной роста цен, но кажется, ему никто не поверил. Верят ли в это журналисты ДВ?
Индрек Нейвельт опубликовал очередное мнение, где критикует эстонскую налоговую систему, которая, на его взгляд, скособочена в пользу богатых и дискриминирует бедных. Что мешает действующему правительству сбалансировать налоговую систему таким образом, чтобы она не порождала столь заметного неравенства, учитывая, что находящуюся у власти Партию реформ в последнее время трудно назвать классически либеральной?
ЕСПЧ, рассмотрев дело «Украина и Нидерланды против России», единогласно постановил, что с 2014 по 2022 год российские власти нарушили на территории Украины ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Насколько значимо это событие с точки зрения реальной политики?
В самой России тоже происходят любопытные события. Там застрелился из наградного оружия бывший министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Говорят, что причиной послужили его злоупотребления на посту, из-за которых Курская область оказалась беззащитна перед украинским наступлением. Что изменилось, раз министр предпочитает столь радикальный выход из ситуации? И следует ли это рассматривать в одном ряду с падениями из окна высокопоставленных российских нефтяников?
Обо всем этом в студии подкаста «Делов-то!» рассуждают журналисты «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень, Алексей Шишкин и Олеся Лагашина.
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