Назад 11.07.25, 15:40 Делов-то: плата за энергию растет, Эстонию захватили слизни, а в России застрелился министр Цены растут, погода дрянь, множится разнообразная нечисть – на Эстонию как будто обрушились все казни египетские. Зато у наших министров все благополучно, в отличие от соседских.

«А платите-ка вы нам теперь на треть больше!» – мудро решили в компании Elering.

Foto: Алена Ценно

Elering ходатайствует в Департаменте конкуренции о повышении цен на услуги по передаче электроэнергии. Компания намерена значительно увеличить сетевую плату, поясняя, что это необходимо, чтобы покрыть выросшие расходы на инвестиции и техобслуживание. Глава Fermi Energia замечает, что Elering принадлежит народу и не очень хорошо на нем наживаться, на что министр финансов Юрген Лиги возражает, что это грубый популизм. Но с ним, в свою очередь, не согласен еще один коллега, тоже реформист, министр энергетики Андрес Сутть.

Премьер Кристен Михал неодобрительно качает головой и тоже демонстрирует свое несогласие, как будто он вообще ни при чем. А оппозиция тем временем либо, как Урмас Рейнсалу, подсчитывает, что еще подорожало, либо видит в новости о подорожании сетевой услуги заговор Партии реформ. Стоит ли рассматривать объявление о 40-процентном подорожании как чисто политический ход? И что думает о дивидендах энергетической госкомпании эксперт Леонид Люцкевич?

Эстонскому потребителю придется оплачивать и последствия десинхронизации с БРЭЛЛ. Правильно ли было сделано, что этот момент не слишком комментировали, до того как она произошла?

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Более 50 000 человек, включая бывшего министра внутренних дел, подписали петицию, призывающую Рийгикогу снизить НСО на продукты питания до 10%. Премьер-министр, правда, заявил, что налоговая политика правительства не является причиной роста цен, но кажется, ему никто не поверил. Верят ли в это журналисты ДВ?

Индрек Нейвельт опубликовал очередное мнение, где критикует эстонскую налоговую систему, которая, на его взгляд, скособочена в пользу богатых и дискриминирует бедных. Что мешает действующему правительству сбалансировать налоговую систему таким образом, чтобы она не порождала столь заметного неравенства, учитывая, что находящуюся у власти Партию реформ в последнее время трудно назвать классически либеральной?

ЕСПЧ, рассмотрев дело «Украина и Нидерланды против России», единогласно постановил, что с 2014 по 2022 год российские власти нарушили на территории Украины ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Насколько значимо это событие с точки зрения реальной политики?

В самой России тоже происходят любопытные события. Там застрелился из наградного оружия бывший министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Говорят, что причиной послужили его злоупотребления на посту, из-за которых Курская область оказалась беззащитна перед украинским наступлением. Что изменилось, раз министр предпочитает столь радикальный выход из ситуации? И следует ли это рассматривать в одном ряду с падениями из окна высокопоставленных российских нефтяников?

Обо всем этом в студии подкаста «Делов-то!» рассуждают журналисты «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень, Алексей Шишкин и Олеся Лагашина.