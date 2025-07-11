Назад 11.07.25, 09:10 «Мечтать не вредно»: строители хотят получить полмиллиона долга за проект Осиновского Проблемный проект бизнесмена Олега Осиновского выходит на финишную прямую, но несколько подрядчиков все еще не получили всю оплату за свою работу. Застройщик винит в долгах бездарного генподрядчика, который в свою очередь готовит огромный иск против застройщика.

«О, боже мой», – вздохнула член правления Skinest Arendus Маарика Пийр, услышав о планах Dast Ehitus, последнего подрядчика на проекте «Новая Голландия», потребовать деньги от застройщика. По ее словам, Dast Ehitus нечего требовать. «То, что Dast Ehitus собирается что-то требовать, конечно, прекрасно, но мечтать не вредно».

Гораздо более перспективным выглядит план иска Хольгера Оде, который, по его словам, тоже не получил деньги за проект «Новая Голландия» в центре Таллинна.