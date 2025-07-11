«Мечтать не вредно»: строители хотят получить полмиллиона долга за проект Осиновского
Проблемный проект бизнесмена Олега Осиновского выходит на финишную прямую, но несколько подрядчиков все еще не получили всю оплату за свою работу. Застройщик винит в долгах бездарного генподрядчика, который в свою очередь готовит огромный иск против застройщика.
«О, боже мой», – вздохнула член правления Skinest Arendus Маарика Пийр, услышав о планах Dast Ehitus, последнего подрядчика на проекте «Новая Голландия», потребовать деньги от застройщика. По ее словам, Dast Ehitus нечего требовать. «То, что Dast Ehitus собирается что-то требовать, конечно, прекрасно, но мечтать не вредно».
Гораздо более перспективным выглядит план иска Хольгера Оде, который, по его словам, тоже не получил деньги за проект «Новая Голландия» в центре Таллинна.
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Люди, купившие квартиры в проблемной новостройке предпринимателя Олега Осиновского, уже несколько лет находятся в информационном вакууме и не знают, когда они смогут въехать в свои новые дома и смогут ли вообще. Сам Осиновский не в курсе ситуации.
Из-за пяти опорных конструкций, которые, как утверждает дочерняя фирма Tallinna Vesi, были построены слишком низко, проблемный девелоперский проект бизнесмена Олега Осиновского может остаться без водоснабжения и канализации.
Первый генеральный подрядчик обанкротился. Другой просто расторг контракт. В третьем случае во время наводнения пострадали строительные материалы. Помимо выяснения отношений с подрядчиками, проект сопровождался рядом задержек и неудач – но покупателей квартир об этом в известность не ставили.
Предприниматель Олег Осиновский был очень удивлен, узнав, что Tallinna Vesi предъявила претензии в адрес строителей его девелоперского проекта «Новая Голландия» на страницах Äripäev. Он считает такое поведение крайне странным.