Цена за акцию BioNTech перешагнула отметку в 300 евро

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Инвесторы покупают акции производителей мРНК-вакцин, рассчитывая, что многим скоро потребуется освежить прививку, а мРНК-технология найдет применение и в других областях, отмечает онлайн-издание Manager Magazin.

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По данным издания, акции производителей мРНК-вакцин от коронавируса на протяжении нескольких недель являются фаворитами у инвесторов на фондовых биржах. Так, в среду, 4 августа, цена за одну акцию немецкой компании BioNTech перешагнула отметку в 300 евро, что является максимумом в истории предприятия, передает DW.

Между тем цены на акции американских фармацевтических компаний Moderna и Pfizer в последнее время тоже заметно выросли. Как пишет Manager Magazin, это может быть связано с расчетом на то, что с учетом широкого распространения в мире дельта-варианта инфекции скоро многим потребуется освежить прививку.