Вкус биржи: откуда рост рынков?

Здание Народного банка Китая Фото: JASON LEE, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Спасибо партии за это! Народный банк Китая стал по-настоящему народным для многих любителей акций, облигаций и прочих традиционных инвестиций из сери “главное не эта ваша крипта”. Центробанк Китая написал на своём сайте, что все операции с криптовалютой являются нелегальными, а регулятор примет ограничительные меры против них. Конец эпохи виртуальных валют? Фуад Расулов сияет от счастья? Насколько должен теперь упасть биткойн, чтобы Коммунистическая партия Китая одобрила такое развитие событий?

Lehman Brothers 2.0 отменяется? Откуда такой рост рынков? На прошлой неделе рынок сильно испугался того, что Evergrande обанкротится и станет причиной начала нового кризиса, что отразилось на падении рынков по 2-3% в день. А потом индексам надоело падать, и S&P 500 развернулся в красную зону. В чём дело? Рынки бесит однообразие? Или дело в том, что пришёл ФРС, прозаседался и всех разогнал?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.