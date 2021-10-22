Биржа

Яана Сааркоппель

22 октября 2021 в 7:37 Поделиться:









Урок Enefit: Таллиннская биржа ограничивает возможности для спекулянтов

В первый день торгов акциями Enefit Green многие инвесторы, которые планировали реализовать большую прибыль, столкнулись с тем, что ордеры на продажу акций с наценкой, превышающей 30%, не так-то просто разместить на бирже.

Брокеры LHV Фото: Андрас Кралла

Инвесторы, у которых в среду вечером был план в начале торгов акциями Enefit Green заработать хорошую прибыль, были разочарованы тем, что ордер на продажу по слишком завышенной цене разместить не удается.

Банки, через которые клиенты оформляют ордеры, отправляют автоматически на биржу только те заявки, цена которых не превышает последнюю рыночную цену более чем на 30%. Это связано с регуляцией относительно манипулирования рынком, которая запрещает совершать сделки по цене, которая значительно превышает рыночную.

Сама биржа аннулирует все сделки, которые превышают последнюю цену на 45%. Банки по умолчанию сократили этот предел до 30%.

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Исключение только для начала торгов новыми акциями

По словам брокера SEB Markets Яака Райво, банк SEB на время отключил контроль в отношении ордеров по акциям Enefit Green. У них была лишь цена подписки и отсутствовала рыночная цена, поэтому не было так сказать контрольной цены, от которой отталкиваться. В противном случае, по словам Райво, большое число ордеров было бы автоматически аннулировано.

«Если бы существовала реальная биржевая цена, которая служила бы сравнительной базой, то был бы поставлен автоматический контроль. Брокеры SEB вручную обрабатывали ордеры и подходящие отправляли на биржу, не подходящие аннулировали», - уточнил Райво.

Руководитель отдела брокеров LHV Сандер Пиккель сказал, что вчера с их стороны не было аннулировано ни одного ордера, цена которого была выше цены подписки в 2,9 евро, но и не была выше 30% от цены открытия в 3,65 евро.

За день до начала торгов желающие разместить ордер по цене выше 4 евро, что было на 40% больше цены подписки, сразу получали в банке LHV сообщение об ошибке, и ордер автоматически аннулировался.

В четверг до открытия рынка такой ордер мог проходить, однако он оставался в статусе «ожидания». Пиккель дополнил, что такие ордеры находились в режиме ожидания, и брокер их пересматривал после того, как цена открытия определилась. После чего те заявки, которые подходили под критерии, отправлялись на биржу. Если клиент до открытия рынка оформлял ордер на продажу по цене, например, 5 евро за акцию, то это даже цену открытия превышало на 30%. Такие ордеры автоматически аннулировались, конкретизировал Пиккель.

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В Swedbank ордеры по акциям Enefit можно было подавать лишь в четверг утром. Руководитель брокерского отдела банка Андрес Суйметс сказал, что вечером в среду такой возможности у них не было.

«Клиент сам выбирает цену. Правила биржи таковы, что цена, по которой ордер отправляется на биржу, должна отражать реальность. Если разница слишком большая, то ордер будет в режиме ожидания, но если реальная цена приблизится к этой отметке, то ордер будет отправлен на биржу. Оформленные ордеры в Swedbank действуют максимум 30 дней», - пояснил Суйметс.

Стоп-ордеры на Балтийской бирже использовать нельзя

На рынках США инвесторы, с целью снизить риск больших потерь, используют популярный тип ордера стоп-ордеры. На Балтийской бирже такой возможности нет. По словам брокера SEB банка Яака Райво, на неликвидных рынках такой необходимости нет.

Стоп-ордер (stop order) - это инструкция об отправке лимитного ордера на покупку или продажу, если цена достигает или преодолевает указанный лимит. В случае покупки - ордер отправляется, если цена снижается, в случае продажи - ордер отправляется, если цена вырастает до указанного уровня. Такой ордер позволяет снизить убытки, срабатывая в тот момент, когда цена падает.

Сандер Пиккель из LHV считает, что история с Enefit Green ситуацию не меняет. «Сейчас ликвидность есть. Но можно предположить, что каждый день активность будет снижаться, пока она не достигнет нормального для рынка уровня. Если бы было слишком много стоп-ордеров, то на рынке не было бы никакой активности. Поэтому биржа этого и не позволяет».