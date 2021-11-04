Вкус биржи: какая это собака? Dogecoin уже не лидер

Фото: John Marshall Mantel, Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей ненедли, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Хватит сидеть на мете! Это не призыв перестать употреблять вещества, а результат того, что наш любимый Фейсбучек решил переименоваться в «любимую Метачку». Зачем Цукерберг совершает столь бесполезные телодвижения? Ему нечем заняться? Экономит место на сервере (Facebook – 8 букв, а Meta – всего 4)? Пытается отвлечь общественность от проблем Facebook (или метапроблем)? Что об этой вакханалии думают инвесторы?

Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь! Время, когда на мировых рынках доминировала шуточная криптовалюта Dogecoin прошло. Наконец-то инвесторы позврослели - и теперь доминирует шуточная криптовалюта Shiba Inu. Мировые рынки уже совсем шибаинулись?

У кого триллионов больше, тот и круче. На прошлой неделе Microsoft стал самой капитализированной компанией мира (2,47 триллиона долларов), в то время как у их преследователей из Apple были какие-то жалкие 2,42 триллиона долларов. Насколько серьёзны проблемы Apple? Накроет или их нехватка чипов медным (или кремниевым) тазом? Или это лишь временные трудности?

Об этом и другом – в выпуске «Вкуса биржи».