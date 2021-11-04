  • Поделиться:

    Вкус биржи: какая это собака? Dogecoin уже не лидер

    Фото: John Marshall Mantel, Scanpix

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей ненедли, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Хватит сидеть на мете! Это не призыв перестать употреблять вещества, а результат того, что наш любимый Фейсбучек решил переименоваться в «любимую Метачку». Зачем Цукерберг совершает столь бесполезные телодвижения? Ему нечем заняться? Экономит место на сервере (Facebook – 8 букв, а Meta – всего 4)? Пытается отвлечь общественность от проблем Facebook (или метапроблем)? Что об этой вакханалии думают инвесторы?
    Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь! Время, когда на мировых рынках доминировала шуточная криптовалюта Dogecoin прошло. Наконец-то инвесторы позврослели - и теперь доминирует шуточная криптовалюта Shiba Inu. Мировые рынки уже совсем шибаинулись?
    У кого триллионов больше, тот и круче. На прошлой неделе Microsoft стал самой капитализированной компанией мира (2,47 триллиона долларов), в то время как у их преследователей из Apple были какие-то жалкие 2,42 триллиона долларов. Насколько серьёзны проблемы Apple? Накроет или их нехватка чипов медным (или кремниевым) тазом? Или это лишь временные трудности?
    Об этом и другом – в выпуске «Вкуса биржи».

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Чего не стоит делать, когда заказываешь софт в IT-компании?
Аукцион на покупку Т1 провалился во второй раз
Рынок недвижимости продолжает бить рекорды
Инвестор
Количество пассажиров Tallink на линии Эстония-Швеция выросло в десять раз
В октябре количество пассажиров Tallink значительно выросло – на линии Эстония-Швеция компания перевезла в десять раз больше туристов, следует из сообщения фондовой биржи.
В октябре количество пассажиров Tallink значительно выросло – на линии Эстония-Швеция компания перевезла в десять раз больше туристов, следует из сообщения фондовой биржи.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Повсюду празднуют, Таллинн темнит
Будущие столичные "концессионеры" продолжают обсуждать расстановку сил. Меж тем из других городов уже доносится звон бокалов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Будущие столичные "концессионеры" продолжают обсуждать расстановку сил. Меж тем из других городов уже доносится звон бокалов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Криптовалюты и «зеленый поворот» - сферы особого внимания Бюро по экономическим преступлениям
По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».
По словам руководителя Бюро Центральной криминальной полиции по предотвращению экономических преступлений Лехо Лаура, сегодня его подчиненные уделяют самое пристальное внимание деятельности криптовалютных платформ, а также учреждениям, занимающимся распределением многомиллионных субсидий «зеленого поворота».
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: какая это собака? Dogecoin уже не лидер
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей ненедли, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей ненедли, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение