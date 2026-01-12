Mainor Ülemiste планирует выпуск облигаций

Повышать налоги в трудное время — ошибка, возмущается Олег Гросс. По словам Рауля Кирьянена, политики уже много лет не прислушиваются к предпринимателям, что и привело к кризису доверия. Легкого года точно не будет, прогнозирует Урмас Сыырумаа.
Давление на экономику Эстонии сохранится и после окончания войны, поскольку туристы из России и деловые связи с этой страной не восстановятся, заявил директор торгового центра Ülemiste и делового квартала Ülemiste City Гуйдо Пярнитс, делясь прогнозами на следующий год.