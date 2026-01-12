Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 1000,16%10 140,7
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,4
  • OMX Baltic0,05%316,31
  • OMX Riga0,15%928,88
  • OMX Tallinn−0,08%2 070,7
  • OMX Vilnius−0,02%1 387,61
  • S&P 5000,16%6 977,27
  • DOW 300,17%49 590,2
  • Nasdaq 0,26%23 733,9
  • FTSE 1000,16%10 140,7
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,4
  • 12.01.26, 18:55

Mainor Ülemiste планирует выпуск облигаций

Крупная компания в сфере недвижимости Mainor Ülemiste в понедельник сообщила о намерении в течение этого года выпустить облигации.
Один из кварталов в Ülemiste City, где возводятся все новые здания.
  • Один из кварталов в Ülemiste City, где возводятся все новые здания.
  • Foto: Raul Mee
В сотрудничестве с Redgate Capital подготавливается программа облигаций, которую разместят в виде целевого предложения среди отобранных инвесторов из стран Балтии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.12.25, 08:37
Прогноз топ-предпринимателей на новый год: кризис доверия сдерживает рост экономики Эстонии
Повышать налоги в трудное время — ошибка, возмущается Олег Гросс. По словам Рауля Кирьянена, политики уже много лет не прислушиваются к предпринимателям, что и привело к кризису доверия. Легкого года точно не будет, прогнозирует Урмас Сыырумаа.
Новости
  • 20.12.25, 14:36
Гуйдо Пярнитс: даже после окончания войны экономика Эстонии быстро не оживет
Давление на экономику Эстонии сохранится и после окончания войны, поскольку туристы из России и деловые связи с этой страной не восстановятся, заявил директор торгового центра Ülemiste и делового квартала Ülemiste City Гуйдо Пярнитс, делясь прогнозами на следующий год.
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания
Летом предприниматель Ивар Вендeлин продал своему давнему знакомому Маргусу Линнамяэ 23 ресторана, которые он ранее приобрел у литовцев. Теперь же Венделин вновь приобретает рестораны.
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
Строительный концерн Merko построит для компании Mainor новое офисное здание почти за 35 млн евро, сообщила компания.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
2
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
3
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
4
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал
5
Новости
  • 08.01.26, 17:29
Помимо Аувере, неисправность затронула и блок Эстонской электростанции
6
ТОП
  • 09.01.26, 08:19
ТОП налоговых должников: некоторые как будто берут у государства кредит, но очень дорогой

Последние новости

Биржа
  • 12.01.26, 18:55
Mainor Ülemiste планирует выпуск облигаций
Новости
  • 12.01.26, 18:31
Подозреваемое в обрыве кабеля судно покинуло Финляндию под конвоем
Новости
  • 12.01.26, 18:05
Опечатка в законе дарит онлайн-казино год без налогов
Биржа
  • 12.01.26, 17:34
Опасения по поводу независимости ФРС привели к падению акций в США
Mнения
  • 12.01.26, 17:23
Пирет Потисепп: три тренда, вселяющих оптимизм
Новости
  • 12.01.26, 16:43
Призер конкурса «Золотое яйцо» обанкротился. «Наша отрасль стреляет себе в ногу»
Биржа
  • 12.01.26, 16:23
Темпы роста цифровых подписок Ekspress Grupp замедлились
Инвестор Тоомас
  • 12.01.26, 15:21
Инвестор Тоомас: бум строительства дата-центров подсказал интересную инвестиционную идею

Сейчас в фокусе

Аккумуляторы Donut Lab устанавливаются на электромотоциклы, которые производит расположенная под Таллинном компания Verge Motorcycles. Фото сделано на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
Архивное фото, 2005 год.
Новости
  • 10.01.26, 15:05
В Таллинне закрывается известный ночной клуб
Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
В портфеле молодой инвесторки Ханны Нымм есть фонды, отдельные акции, облигации, немного криптовалюты, недвижимость и инвестиционные вина. Примерно половина инвестиций приходится на фонды, доля инвестиционных вин и криптовалюты остается ниже 5%, а остальное распределено между разными классами активов.
Новости
  • 10.01.26, 15:51
Юный финансовый блогер мечтает стать миллионером: я хочу жить той жизнью, о которой мечтала
Безопасность – это проблема номер один, два и три для Эстонии. Наибольший риск заключается в том, что мы проиграем борьбу за настроения в обществе в Ида-Вирумаа, сказал Кристьян Пийльманн в передаче «Tippkohtumine».
Интервью
  • 11.01.26, 15:47
Кристьян Пийльманн: для надежного тыла нам нужны иностранные инвесторы – такие, как канадцы в Нарве
Большое интервью
Если вам кажется, что я превратился в жесткого циничного инвестора, который не верит в любовь и долгую счастливую совместную жизнь, хочу заверить: все наоборот. Я по-прежнему верю. Просто готовность к разводу – это как страховка, которая дает более спокойный сон и, благодаря этому, более гармоничную совместную жизнь.
Инвестор Тоомас
  • 09.01.26, 16:41
Инвестор Тоомас: пять финансовых советов на случай развода
Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026