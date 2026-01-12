Опечатка в законе дарит онлайн-казино год без налогов

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн сообщила ERR, что ошибка будет исправлена в ускоренном порядке в течение месяца, однако это предполагает повторное прохождение закона через процедуру рассмотрения.
Foto: Андрас Кралла
В только что принятом законе указано, что в 2026 году необходимо уплачивать налог на азартные игры в виде процента от суммы «игры на умение» («osavusmängu»). На самом деле в законе должно быть «азартной игры» («õnnemängu»), поскольку именно игры на удачу и предлагают онлайн-казино.
По словам депутата Рийгикогу Марта Вырклаэва, в Партии реформ обсуждалось, что необходимо проголосовать за снижение налога на азартные игры, иначе не удастся принять государственный бюджет, и коалиция распадется.