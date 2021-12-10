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    Агентство Fitch объявило о дефолте китайского девелопера Evergrande

    Китайский девелопер Evergrande вновь пропустил платеж по собственным долговым обязательствам, после чего агентство Fitch объявило о дефолте компании, сообщает BBC News.

    Офис Evergrande Group в Шанхае (иллюстративное фото).Фото: ALY SONG
    Объявленный агентством дефолт по обязательствам Evergrande может помешать переговорам с инвесторами о реструктуризации компании, отмечает BBC News.
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