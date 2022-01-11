Третий фонд Eften завершил год с солидной прибылью

Инсайдеры американских компаний за последние полгода активно продавали акции

Основатели и топ-менеджеры компаний, которые входят в индекс S&P 500, за последние полгода активно продавали акции. Особенно отличились инсайдеры компаний, которые входят в биржевые фонды инвестиционной компании Ark Invest, основателем которой является Кэтрин Вуд.

Основатели и топ-менеджеры компаний, которые входят в индекс S&P 500, за последние полгода активно продавали акции. Особенно отличились инсайдеры компаний, которые входят в биржевые фонды инвестиционной компании Ark Invest, основателем которой является Кэтрин Вуд.