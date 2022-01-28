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dv.ee

28 января 2022 в 9:34 Поделиться:









Чистая прибыль Tallinna Vesi превысила 16 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Чистая прибыль столичного водоканала в 2021 году превысила 16 млн евро, оставшись примерно на уровне предшествовавшего года.

В 2021 году чистая прибыль Tallinna Vesi составила 16,2 млн евро, сократившись на полмиллиона евро по сравнению с 2020 годом.

Выручка компании увеличилась на 3,1%, достигнув 53,29 млн евро – это произошло благодаря росту дохода от строительных услуг, пишет rus.err.ee.

В сообщении отмечается, что в 2022 году компания планирует инвестиции в объеме 25 млн евро, для чего предполагается привлечь дополнительные кредиты, продолжая прежнюю политику выплаты дивидендов. В прошлом году Tallinna Vesi также приступила к дигитализации своих услуг, начав устанавливать счетчики воды с возможностью удаленного считывания показаний.

Tallinna Vesi на 55% принадлежит администрации Таллинна. Еще 20% акций принадлежат компании Utilitas, а остальные - различным розничным и институциональным инвесторам.

Стоимость акций Tallinna Vesi на Таллиннской бирже Nasdaq по состоянию на 11:10 составляет 14 евро за акцию. За месяц стоимость акций упала на 2,78%.