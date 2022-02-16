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16 февраля 2022 в 8:43 Поделиться:









В странах Балтии появилась ориентированная на бизнес-ангелов сеть

Аким Архипов. Фото: Kuvatõmmis

В Северных странах и странах Балтии появилась ориентированная на бизнес-ангелов сеть Fund Fellow Founders (FFF), которая предлагает своим членам доступ к уникальным сделкам и поддерживает основателей стартапов с помощью людей, которые уже обладают солидным опытом работы в данной области, сообщает пресс-служба FFF.

Сеть FFF запускает новую инвестиционную модель, которая до сих пор применялась главным образом на рынке США местными фондами венчурного капитала. Суть модели заключается в том, что члены FFF могут как инвестировать самостоятельно, так и искать потенциальные стартапы и возможности для инвестирования, а также знакомить с ними других участников сообщества. В случае принятия положительного решения об инвестировании, содействовавший получению такой инвестиции участник сообщества получает плату за заключенную сделку (carried interest). Поскольку FFF не является фондом, то он не взимает стандартную плату.

Инициатором создания сети, ориентированной на инвестирование в стартапы Северных стран и стран Балтии уже на раннем этапе, является инвестор и предприниматель Аким Архипов. Архипов вышел из успешно основанного им самим стартапа BASIS ID в 2020 году, и после этого сфокусировал свои усилия на создании и развитии целого ряда компаний, заслужив в сообществе стартапов Эстонии репутацию активного инвестора и основателя. Архипов является партнером шведского фонда венчурного капитала VNTRS и входит в состав правления Общества основателей (Asutajate Selts). Как VNTRS, так и Общество основателей являются партнерами Fund Fellow Founders.

В качестве членов сети будут выбраны инвесторы с максимально профессиональным бэкграундом, знаниями и опытом. Помимо бизнес-ангелов, к FFF могут присоединиться бывшие и нынешние основатели стартапов, топ-менеджеры и топ-менеджеры технологических компаний, сообщается в пресс-релизе.

Каждому решению об инвестиции предшествует основательная работа команды FFF – в соответствии с ежемесячными целями большое количество стартапов отсеивается уже на первом этапе, после чего проводится уже более тщательное изучение деятельности и особенностей оставшихся компаний (due diligence). За этим следует представление стартапов кругу участников сообщества.

Объектом первой инвестиции Fund Fellow Founders в Эстонии стал стартап Votemo. По инициативе Акима Архипова, Свена Иллинга и Яака Эннусте компания привлекла 250 000 евро. Votemo является платформой по привлечению публики, предлагающей интерактивные решения для гибридных и виртуальных конференций.

Одним из первых членов FFF стал инвестор и директор по развитию Wise Эрик Каю. Он уверен, что ключевое значение для укрепления сообщества стартапов имеет привлечение основателей стартапов и топ-менеджеров в качестве инвесторов: «Чем больше основателей занимаются параллельно строительству собственной компании еще и инвестированием, тем более сильными будут становиться стартапы стран Балтии и Северных стран. Наилучший доступ к самым выгодным сделкам имеет тот, кто сам находится в центре происходящего».