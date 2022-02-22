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    Акции Wix рухнули и дали заработать

    Сильно возросшая волатильность рынков не дает покоя инвесторам и спекулянтам. Если раньше я считал сравнение нынешней ситуации с крахом доткомов чрезмерным, то сейчас падение некоторых бумаг уже настолько сильное, что вполне сопоставимо с событиями 23-летней давности.

    Фото: SOPA Images
    Некоторые акции, столь популярные среди юных трейдеров, верящих в вечный рост и находящихся в поиске кандидатов на "выстрел", то есть следующих Google и Tesla, потеряли от пиков более 60, а то и 80 процентов. Уже мало кто верит, что они оправятся и начнут штурмовать новые максимумы. Одной из таких бумаг является Wix - интернет-компания, известная многим как конструктор сайтов. Но сейчас речь вовсе не о функциях портала и даже не о финансовых показателях.

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    Я хочу показать реальную сделку, которая была построена на этой бумаге, но не была направленной. Иными словами, я не относился ни к тем, кто с верой в душе покупает растущие акции, ни к тем, кто их "шортит" (от слова short sale - игра на понижение). Я люблю маркет- нейтральные стратегии, где результат зависит не от направления акции, а, скорее, от волатильности. "Выстрелит" в ту или иную сторону - заработаю. Если нет - убыток фиксирован и заранее известен, и большим он не станет ни при каких условиях.
    Но как же найти эту волатильность?
    В году есть ровно четыре дня для каждой акции, когда вероятность ее "выстрела" (роста волатильности) достаточно высокая. Нет, это не заседание Федеральной резервной системы и не выход данных по безработице. Это дни отчетности, которых у каждой компании ровно четыре - по количеству кварталов в году. Каждый квартал публичные компании отчитываются по прибыли за предыдущие три месяца.
    Ровно в эти моменты я строю конструкции-ловушки, чтобы в случае скандально плохой или потрясающе хорошей отчетности поймать быка за рога, причем этот "бык" может быть и "медведем". Но давайте рассмотрим сделку.
    Итак - 16 февраля, день выхода отчетности Wix. Отчет опубликован после закрытия рынков, так что конструкцию из опционов надо построить строго до закрытия американских бирж, ведь завтра уже будет поздно. Акции стоят в районе 110 долларов. У меня куплены колл-опцион со страйком 120 и пут-опцион со страйком 110.
    Иными словами, я заработаю, если цена будет выше 120 и ниже 110 долларов, так как у меня на руках "право на покупку по 120" и "право на продажу по 110".
    Если цена будет выше 120 - я получу акции по 120 (по условиям опциона), если ниже ниже 110 - продам по 110. Я заплатил за эти права примерно по 8 и 9 долларов за и суммарно потратил по 17 долларов за акцию. Я сделал так, поскольку не знал, каким будет отчет и как отреагирует рынок.
    После выхода отчета акции рухнули в район 92 долларов и я продал свой пут-опцион по 25 долларов за акцию, окупив суммарные вложения в 17 долларов (8+9 долларов). Причем продал лишь пут-опцион, то есть право на продажу акций, так как акции ушли ниже 110 долларов и я оказался в выигрышном положении, а право на покупку по 120 оставил. Но даже продав одну "ногу" конструкции я окупил расходы и теперь можно ждать, пока акции вернутся вверх и можно будет заработать еще и на второй "ноге" конструкции.
    Маркет-нейстральная стратегия позволяет не угадывать направление и ждать месяцами в убыточной позиции, а просто просто встать в обе стороны и надеяться как на "хороший", так и на "плохой" отчет компании.
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