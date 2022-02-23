Hepsor потерял в обороте и прибыли, но ожидает лучших результатов в 2022 году

История инвестора: из миллионера в должники и обратно в миллионеры

Детство будущего миллионера Катри Теллер пришлось на непростой период, когда у семьи не было своего дома, и хлеб к обеду не всегда удавалось достать. С детства она поняла - если почему-то нельзя, то как-то все-таки можно, и успешно применяла это правило в своей дальнейшей жизни.

Детство будущего миллионера Катри Теллер пришлось на непростой период, когда у семьи не было своего дома, и хлеб к обеду не всегда удавалось достать. С детства она поняла - если почему-то нельзя, то как-то все-таки можно, и успешно применяла это правило в своей дальнейшей жизни.