Мошеннические звонки выходят на новый уровень, но эффективной защиты пока нет
За первый квартал этого года было заблокировано почти столько же мошеннических звонков, сколько за весь прошлый год вместе взятый – совместное решение эстонских телефонных операторов работает, но деятельность мошенников перешла в новую фазу.
Руководитель Elisa по информационной безопасности Май Крафт.
«Техническая сложность мошеннических схем выросла не так значительно – изменились объем и скорость, с которыми осуществляются атаки», – сказала руководитель Elisa по информационной безопасности Май Крафт. «Как только операторы закрывают одну схему, мошенники очень быстро адаптируются и начинают новую волну атак», – пояснила она.
Первые часы и дни после мошеннической атаки во многом определяют, насколько серьезными окажутся последствия и удастся ли их ограничить, отмечает руководитель по информационной безопасности Elisa Май Крафт.
