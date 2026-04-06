Луйк получил разрешение выкупить долю Хяэля в Õhtuleht
Летом прошлого года Ekspress Grupp сообщил о заключении договора, в рамках которого будет выкуплена принадлежавшая до сих пор AVH Grupp 50% доля в AS Õhtuleht Kirjastus. Теперь Департамент конкуренции дал разрешение на сделку.
Принадлежащая Хансу Луйку компания HHL Rühm в ходе предложения о выкупе приобрела более 96% акций Ekspress Grupp. Это позволит Луйку принудительно выкупить акции у миноритарных акционеров и вывести компанию с биржи.
