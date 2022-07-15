Все пенсионные фонды ушли в минус в первом полугодии
Ситуация с годовой производительностью фондов также оставляет желать лучшего: из 26 фондов в минусе находятся 23, в плюсе – фонды LHV – L и M (соответственно, +2,85 и 2,42%).Фото: Liis Treimann
Все 26 пенсионных фондов Эстонии были в первом полугодии в минусе, следует из статистики Пенсионного центра.
По состоянию на 15 июля, наибольшее падение испытали фонды SEB 100 (-12,48%), четыре фонда Luminor и по два пенсионных фонда LHV, Swedbank и SEB (падение более 10%), пишет rus.err.ee.
Лучше всех накопления своих клиентов смогли защитить два пенсионных фонда LHV – L и M, индекс которых за последние шесть месяцев упал, соответственно, на 0,6 и 0,06%.
Если посмотреть на показатели за последние три месяца, то все 26 фондов также находятся в минусе, но в меньшем размере: наибольшее падение (около 9%) отмечено в фондах LHV Roheline и SEB 100.
Ситуация с годовой производительностью фондов также оставляет желать лучшего: из 26 фондов в минусе находятся 23, в плюсе – фонды LHV – L и M (соответственно, +2,85 и 2,42%).
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
Результаты Morgan Stanley разочаровали аналитиков
Прибыль крупнейшего американского банка Morgan Stanley упала на 30% во втором квартале, не оправдав ожидания аналитиков. Охлаждение рынка слияний и поглощений оказало давление на результаты инвестиционно-банковского подразделения, пишет
Прибыль крупнейшего американского банка Morgan Stanley упала на 30% во втором квартале, не оправдав ожидания аналитиков. Охлаждение рынка слияний и поглощений оказало давление на результаты инвестиционно-банковского подразделения, пишет
Все пенсионные фонды ушли в минус в первом полугодии
Все 26 пенсионных фондов Эстонии были в первом полугодии в минусе, следует из статистики Пенсионного центра.
Все 26 пенсионных фондов Эстонии были в первом полугодии в минусе, следует из статистики Пенсионного центра.
Вайнгорт: игры с не облагаемым налогом минимумом мало что дадут
Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.
Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.
Вайнгорт: игры с не облагаемым налогом минимумом мало что дадут
Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.
Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.