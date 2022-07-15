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15 июля 2022 в 12:08 Поделиться:









Все пенсионные фонды ушли в минус в первом полугодии

Ситуация с годовой производительностью фондов также оставляет желать лучшего: из 26 фондов в минусе находятся 23, в плюсе – фонды LHV – L и M (соответственно, +2,85 и 2,42%). Фото: Liis Treimann

Все 26 пенсионных фондов Эстонии были в первом полугодии в минусе, следует из статистики Пенсионного центра.

По состоянию на 15 июля, наибольшее падение испытали фонды SEB 100 (-12,48%), четыре фонда Luminor и по два пенсионных фонда LHV, Swedbank и SEB (падение более 10%), пишет rus.err.ee.

Лучше всех накопления своих клиентов смогли защитить два пенсионных фонда LHV – L и M, индекс которых за последние шесть месяцев упал, соответственно, на 0,6 и 0,06%.

Если посмотреть на показатели за последние три месяца, то все 26 фондов также находятся в минусе, но в меньшем размере: наибольшее падение (около 9%) отмечено в фондах LHV Roheline и SEB 100.

Ситуация с годовой производительностью фондов также оставляет желать лучшего: из 26 фондов в минусе находятся 23, в плюсе – фонды LHV – L и M (соответственно, +2,85 и 2,42%).