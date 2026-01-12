Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.
Верховный суд Латвии в понедельник вынес окончательное решение, оставив в силе штраф, наложенный на TKM Grupp и ее дочернюю компанию KIA Auto. Таким образом завершился начавшийся в 2014 году спор с латвийским Советом по конкуренции.