Назад 12.01.26, 09:45 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На этой неделе крупнейшие банки США опубликуют финансовые результаты за четвертый квартал, а на Таллиннской бирже сезон отчетности откроет TKM Grupp.

TKM Grupp опубликует результаты за четвертый квартал и прошлый год в пятницу после закрытия торгов.

Foto: Andras Kralla

Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.