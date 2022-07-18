Artikkel
  • Поделиться:

    EfTEN покупает часть жилого комплекса в Литве

    Развитие квартала будет происходить в четыре этапа, первый из которых должен быть завершен в третьем квартале 2024 года. Всего планируется построить 447 квартир площадью от 25 до 80 квадратных метров.Фото: EfTEN Capital

    EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.

    Развитие квартала будет происходить в четыре этапа, первый из которых должен быть завершен в третьем квартале 2024 года. Всего планируется построить 447 квартир площадью от 25 до 80 квадратных метров.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Продавец металла сумел увеличить прибыль вдвое
    Baltika завершила квартал с миллионным убытком
    Эстонские компании ищут замену газу Статистика показывает снижение потребления
    Влияние санкций
    В Латвии на границе с Россией скопилось около 1200 фур Время ожидания — почти неделя
    В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.
    В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    EfTEN покупает часть жилого комплекса в Литве
    EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.
    EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Временное правительство с большими амбициями
    В процедуре смены правительства остался последний ритуальный акт – принесение присяги новым кабинетом. Чего ждать от новых министров, рассказывает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    В процедуре смены правительства остался последний ритуальный акт – принесение присяги новым кабинетом. Чего ждать от новых министров, рассказывает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Решающий день — 22 июля
    Россия и Европа — на грани газовой войны: крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты. Шантаж ЕС дефицитом газа может стать новым аргументом России в борьбе за отмену санкций. Угроза пока не озвучена прямо, но напряжение нарастает. Теоретически у России есть все возможности перекрыть поставки, предупреждают экономисты. Как Европа (и весь мир) будет справляться с дефицитом ресурсов — и насколько серьезно пострадает в таком случае сам российский бюджет?
    Россия и Европа — на грани газовой войны: крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты. Шантаж ЕС дефицитом газа может стать новым аргументом России в борьбе за отмену санкций. Угроза пока не озвучена прямо, но напряжение нарастает. Теоретически у России есть все возможности перекрыть поставки, предупреждают экономисты. Как Европа (и весь мир) будет справляться с дефицитом ресурсов — и насколько серьезно пострадает в таком случае сам российский бюджет?
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение