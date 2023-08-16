Инфляция в Великобритании упала
Здание Банка АнглииФото: Scanpix, Вук Валчич
Инфляция в Великобритании за июль составила 6,8%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем за июнь, пишет CNBC.
Базовая инфляция (инфляция без учета цен на еду, энергию, алкоголь и табак) при этом осталась неизменной, составив 6,9%. Базовая инфляция – основной показатель, на который ориентируются центробанки, когда формируют кредитно-денежную политику (т.е. решают, повышать ли ключевые ставки).
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