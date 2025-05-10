C 2026 года на некоторых АЗС и в магазинах в Эстонии примут оплату картой даже без интернета

Уже с начала 2026 года в каждом уезде Эстонии должны появиться торговые точки, в которых оплату картой можно будет произвести даже в отсутствии интернет-соединения.
Эстония совместно с другими Балтийскими странами и государствами Скандинавии разрабатывает платежную сеть, которая позволит оплачивать товары первой необходимости — продукты, медикаменты и топливо — даже при отсутствии интернет-соединения, эта мера должна позволить жителям страны расплачиваться картой даже в случае чрезвычайных ситуцаций, например интернет-шатдауна или отключений электричества.
Работать новая система будет образом схожим с оплатой картой в самолете, как передает ERR
, цель разработки системы — повышение безопасности, а также снижение зависимости Северной Европы от американских платежных систем Visa и Mastercard, точки продаж, включенные в нее должны появиться в каждом уезде.
«На банковских картах установлены лимиты, позволяющие совершать такие покупки в определенных местах. В условиях кризиса каждый должен сам определить, что для него жизненно важно — будь то продукты или лекарства. Также каждый знает, сколько топлива ему необходимо», — рассказал глава отдела платежных систем Банка Эстонии Райнер Ольт.
Разработчики уточняют, что для проведения операций понадобится физическая карта, оплатить покупки умными часами или смартфоном в случае ЧП не выйдет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В прошлом году в пожарах погибло
рекордно низкое количество людей, и благодаря профилактической работе спасателей возгораний тоже становится все меньше. Однако хватит ли пожарных в случае масштабного кризиса?
Двое водителей утверждают, что после заправки на станциях Jetoil у их автомобилей возникли проблемы с двигателем. Они подозревают, что причина – некачественное топливо. Компания это отрицает.
Статистика вызывает тревогу – количество дорожно-транспортных происшествий и травм последние пять лет неуклонно растет. Пострадавшие редко обращаются за компенсациями чего-то, кроме материальных потерь. Но могли бы получить еще десятки тысяч евро. Об особенностях возмещения морального ущерба после дорожно-транспортного происшествия в Эстонии рассказывает юрист бюро Progressor Игорь Алексин.
Правительство Эстонии на заседании 13 июля объявило о введении чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, разрешив компаниям, работающим в этом секторе, легче справляться с выполнением различных обязательств и контрактов, пишет rus.err.ee.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.