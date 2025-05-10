Назад 10.05.25, 11:09 C 2026 года на некоторых АЗС и в магазинах в Эстонии примут оплату картой даже без интернета Уже с начала 2026 года в каждом уезде Эстонии должны появиться торговые точки, в которых оплату картой можно будет произвести даже в отсутствии интернет-соединения.

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Эстония совместно с другими Балтийскими странами и государствами Скандинавии разрабатывает платежную сеть, которая позволит оплачивать товары первой необходимости — продукты, медикаменты и топливо — даже при отсутствии интернет-соединения, эта мера должна позволить жителям страны расплачиваться картой даже в случае чрезвычайных ситуцаций, например интернет-шатдауна или отключений электричества.

Работать новая система будет образом схожим с оплатой картой в самолете, как передает ERR , цель разработки системы — повышение безопасности, а также снижение зависимости Северной Европы от американских платежных систем Visa и Mastercard, точки продаж, включенные в нее должны появиться в каждом уезде.

«На банковских картах установлены лимиты, позволяющие совершать такие покупки в определенных местах. В условиях кризиса каждый должен сам определить, что для него жизненно важно — будь то продукты или лекарства. Также каждый знает, сколько топлива ему необходимо», — рассказал глава отдела платежных систем Банка Эстонии Райнер Ольт.

Разработчики уточняют, что для проведения операций понадобится физическая карта, оплатить покупки умными часами или смартфоном в случае ЧП не выйдет.