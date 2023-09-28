Биржа

Андре Анни

28 сентября 2023 в 8:24









Инвесторы ожидают скачка цены в первый день торгов облигациями LHV

Инвестор Кристьян Лийвамяги считает, что свободные деньги инвесторов, не получивших столько облигаций LHV, сколько рассчитывали, будут ждать нового шанса либо вернутся обратно на рынок. Фото: Рауль Меэ

Из-за ажиотажа вокруг облигаций LHV многие инвесторы не получили желаемого их количества. Это сулит активную перепродажу на вторичном рынке, а значит, в первый же день торгов на них можно будет получить быструю прибыль.

В свете результатов подписки ясно одно – большинство розничных инвесторов получили меньше облигаций LHV, чем рассчитывали. «То, что я получил только две облигации – это, конечно, разочарование, но в то же время такого захватывающего события на фондовом рынке не было уже давно!» – говорит инвестор Аннели Лооритс, которая подписывалась на 20 облигаций.

Теперь у каждого инвестора есть свой план действий, как поступить с освободившимися деньгами. Одни хотят использовать их для торговли на фондовых рынках, другие направят средства на покупку недвижимости и другие инвестиции.

«Лично я собираюсь продать облигации сразу, сумма не настолько велика, чтобы имело смысл их держать», – говорит инвестор Лев Долгачев, тоже получивший гораздо меньше облигаций LHV, чем рассчитывал. По его оценкам, рыночная цена облигаций LHV в первые дни торгов составит около 1100 евро.

Первоначально Долгачев планировал подписаться на сумму в диапазоне 200 000-300 000, но в последний момент он увеличил долю до 400 000-500 000. По расчетам Долгачева, он должен получить около 15-20 облигаций.

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Много свободных денег

Долгачев также полагает, что деньги, оставшиеся у инвесторов после выпуска облигаций, перетекут на эстонский фондовый рынок. «Безусловно, какая-то часть или даже больше половины этих денег сейчас мысленно вложена в облигации», – говорит Долгачев. «Теперь эти деньги начнут искать, какие облигации еще предлагаются».

Наиболее удачный момент сейчас, по мнению Долгачева, для группы Eleving, которая объявила на этой неделе о новой эмиссии. Процентные ставки по ним будут находиться в диапазоне 12-13,5%, а объем выпуска – до 75 млн. «Я считаю, что для Eleving Group это удачный момент, и какая-то сумма обязательно перейдет туда», – сказал он.

Свободные деньги инвесторов будут инвестированы, но не обязательно только в облигации. По словам инвестора, очевидно, что выпуск LHV вызвал распродажу на балтийских рынках, поскольку инвесторы хотели освободить свои деньги для этой подписки. Теперь часть средств перейдет на депозиты, Таллиннскую биржу и в облигации. «Кто-то, возможно, купит автомобиль, ведь деньги теперь есть, почему бы и нет», – добавил он.

Другая стратегия

Инвестор и предприниматель Кристьян Лийвамяги также ожидал большой переподписки на облигации LHV. Предвидя ажиотаж, он подписался как минимум на одну облигацию с двух разных счетов, то есть в итоге у него будет две облигации.

«Моя идея заключается в том, что, поскольку LHV объявил, что это только первая часть большой облигационной программы, я буду рад придержать капитал для последующих выпусков», – сказал Лийвамяги.

«Если их предложат на привлекательных условиях, я с удовольствием приму участие и, надеюсь, получу что-то большее», – добавил он.

По мнению Лийвамяги, свободные деньги, образовавшиеся на рынке, будут ждать новых возможностей или вернутся обратно на рынки. «В данном случае LHV и Coop очень грамотно предложили возможность положить эти деньги на депозит с более высокой процентной ставкой. Я бы не исключил, что часть денег переместится туда», – сказал инвестор.

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Ожидали большего

«Немного грустно, что я получила так мало, но мне показалось, что это предложение расхватывали как горячие пирожки», – говорит инвестор и тренер по финансовой грамотности Екатерина Тинт.

Тинт подписалась на 20 облигаций, но получила на руки только две. По ее словам, в настоящее время она решила действовать осторожно и не спешит быстро возвращать свободные деньги на рынок. Инвестор следит за макроэкономической ситуацией и ждет более благоприятных возможностей для покупки.

Для своего портфеля Тинт установила целевой уровень годовой доходности в 7-9% и поэтому очень избирательно подходит к выбору инструментов. В настоящее время облигации составляют 20% ее портфеля, и она хотела бы добавить в свой портфель корпоративные облигации надежных компаний. Тинт также имеет в своем портфеле одну позицию по облигациям категории AT1 и недавно открыла срочные депозиты.

Болезненное разочарование

«Я подписалась на 20 облигаций, собрав последние свободные деньги с разных корпоративных и индивидуальных счетов», – рассказывает мелкий инвестор Аннели Лооритс. Она рассчитывала получить десять облигаций, но полагала, что, скорее всего, получит не больше пяти. В итоге на ее счете оказалось две облигации.

Лооритс немедленно переведет свободные деньги обратно на свой счет в Interactive Brokers, где несколько американских акций в настоящее время имеют привлекательные показатели для покупки.

Евгения Клейнерт, мелкий инвестор, подписалась в общей сложности на пять облигаций как под частными, так и под корпоративными именами и получила три облигации. «Потом можно захотеть больше, но тогда пришлось бы вложить очень большую сумму, чтобы получить даже еще одну облигацию», – сказала она. Клейнерт не считает себя очень активным инвестором и планирует использовать оставшиеся деньги для обустройства своей квартиры.

Мелкий инвестор Катрин Таммевяли-Вунукайнен не стала участвовать в ажиотажной подписке на LHV, а поскольку сумма свободных денег в данный момент была не очень большой из-за других приоритетов, она оформила подписку только на одну облигацию. «Предложение облигаций Storend показалось мне более привлекательным», – говорит Таммэвяли-Вунукайнен, и сейчас у нее подписка на десять облигаций Storend.

Только пять из 51 облигаций

Мелкий инвестор Марин Страндберг-Аверкин подписалась на 51 облигацию через две фирмы и теперь может получить на руки только пять.

Из 51 облигации Страндберг-Аверкин рассчитывала половину сразу продать. «Я полагала, что получу около 10-15, но хотела хотя бы 10. Планировала, что если получу больше, то при необходимости просто продам их», – сказала Страндберг-Аверкин.

Она намерена в ближайшем будущем приобрести недвижимость для сдачи в аренду, поэтому план состоял в том, чтобы получить дополнительную прибыль за счет большого количества облигаций и сохранить запас денежных средств для покупки подходящей недвижимости.

Страндберг-Аверкин начала свой путь инвестора всего год назад, и до этого в ее портфеле не было облигаций. «К счастью, я начала в период рыночного спада и с энтузиазмом новичка стартовала с крупных сумм», – говорит Страндберг-Аверкин. В ее портфель входят индексные фонды, в которые она вкладывает деньги ежемесячно, а через Interactive Brokers она владеет в основном акциями отдельных технологических компаний. Также у нее есть акции балтийской биржи LHV Group, Coop Bank и Enefit Green.