  • 13.08.25, 17:03

Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам

Предпринимателю Олегу Сынаялгу, погибшему в мае в результате авиакатастрофы, принадлежали доли в различных компаниях. Теперь они перешли его пятерым детям.
Олег Сынаялг (справа) прошлым летом на открытии построенного с большими трудностями ветропарка Айду вместе с братом Андресом Сынаялгом.
  • Foto: Andras Kralla
Олег Сынаялг был известен в Эстонии в основном как разработчик проектов в сфере ветроэнергетики. Теперь доли в компаниях, которые ранее принадлежали ему, перешли детям покойного предпринимателя – Микку, Сийму, Таави, Катрине Софии и Роосе Марии Сынаялг.
