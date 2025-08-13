Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам

Олег Сынаялг (справа) прошлым летом на открытии построенного с большими трудностями ветропарка Айду вместе с братом Андресом Сынаялгом.
Foto: Andras Kralla
Олег Сынаялг был известен в Эстонии в основном как разработчик проектов в сфере ветроэнергетики. Теперь доли в компаниях, которые ранее принадлежали ему, перешли детям покойного предпринимателя – Микку, Сийму, Таави, Катрине Софии и Роосе Марии Сынаялг.
