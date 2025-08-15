Назад 15.08.25, 14:15 Администрация Трампа хочет приобрести долю в Intel Администрация президента США начала переговоры о покупке доли в Intel — одной из крупнейших в мире компаний — производителей чипов, пишут Bloomberg и Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Foto: Shutterstock

По данным WSJ, возможная сделка обсуждалась 11 августа на встрече президента США Дональда Трампа с главой Intel Лип-Бу Таном. Какие-либо подробности пока неизвестны, сообщили источники издания, подчеркнув, что обсуждение находится в ранней стадии, и сделка еще может сорваться, передает «Медуза».

Если сделка состоится, заявил источник Bloomberg, она может помочь проекту Intel по созданию крупнейшего в мире завода по производству чипов в Огайо. Пока реализация этого проекта неоднократно откладывалась.

Собеседники Bloomberg также не смогли сообщить никаких подробностей о возможных параметрах сделки, включая размер пакета акций, который может приобрести администрация президента США.

Об обсуждении приобретения Белым домом доли в Intel стало известно через неделю после того, как Трамп публично призвал Тана покинуть пост главы компании, указав на его связи с Китаем.

Представители Белого дома заявили Bloomberg, что «обсуждение гипотетических сделок следует рассматривать как спекуляцию, если администрация официально не объявит об этом». В Intel от комментариев о переговорах отказались, заявив при этом, что компания «глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США».

После появления публикаций о переговорах администрации президента США и Intel акции компании — производителя чипов на американских биржах выросли к закрытию торговой сессии на 7,4%.

Во втором квартале 2025 года Intel зафиксировала убыток 2,9 миллиарда долларов. Компания заявила, что сокращает штат на 15%, и откладывает строительство завода в Огайо.