Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,19%297,36
  • OMX Riga−0,11%916,6
  • OMX Tallinn−0,05%2 037,02
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 5000,03%6 468,54
  • DOW 30−0,02%44 911,26
  • Nasdaq −0,01%21 710,67
  • FTSE 100−0,01%9 176,49
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,35
  • OMX Baltic0,19%297,36
  • OMX Riga−0,11%916,6
  • OMX Tallinn−0,05%2 037,02
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 5000,03%6 468,54
  • DOW 30−0,02%44 911,26
  • Nasdaq −0,01%21 710,67
  • FTSE 100−0,01%9 176,49
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,35
  • 15.08.25, 14:15

Администрация Трампа хочет приобрести долю в Intel

Администрация президента США начала переговоры о покупке доли в Intel — одной из крупнейших в мире компаний — производителей чипов, пишут Bloomberg и Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Во втором квартале 2025 года Intel зафиксировала убыток 2,9 миллиарда долларов.
  • Во втором квартале 2025 года Intel зафиксировала убыток 2,9 миллиарда долларов.
  • Foto: Shutterstock
По данным WSJ, возможная сделка обсуждалась 11 августа на встрече президента США Дональда Трампа с главой Intel Лип-Бу Таном. Какие-либо подробности пока неизвестны, сообщили источники издания, подчеркнув, что обсуждение находится в ранней стадии, и сделка еще может сорваться, передает «Медуза».
Если сделка состоится, заявил источник Bloomberg, она может помочь проекту Intel по созданию крупнейшего в мире завода по производству чипов в Огайо. Пока реализация этого проекта неоднократно откладывалась.
Собеседники Bloomberg также не смогли сообщить никаких подробностей о возможных параметрах сделки, включая размер пакета акций, который может приобрести администрация президента США.

Статья продолжается после рекламы

Об обсуждении приобретения Белым домом доли в Intel стало известно через неделю после того, как Трамп публично призвал Тана покинуть пост главы компании, указав на его связи с Китаем.
Представители Белого дома заявили Bloomberg, что «обсуждение гипотетических сделок следует рассматривать как спекуляцию, если администрация официально не объявит об этом». В Intel от комментариев о переговорах отказались, заявив при этом, что компания «глубоко привержена поддержке усилий президента Трампа по укреплению технологического и производственного лидерства США».
После появления публикаций о переговорах администрации президента США и Intel акции компании — производителя чипов на американских биржах выросли к закрытию торговой сессии на 7,4%.
Во втором квартале 2025 года Intel зафиксировала убыток 2,9 миллиарда долларов. Компания заявила, что сокращает штат на 15%, и откладывает строительство завода в Огайо.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 15.08.25, 12:16
Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка
Умный инвестор смотрит в сторону компаний, которые гонятся за лидерами рынка, ведь им проще показать более быстрый рост. Мой взгляд остановился на AMD, входящей в топ-3 производителей микросхем.
Биржа
  • 04.03.18, 08:30
JP Morgan: биржевые фирмы США в этом году скупают свои акции в рекордном объеме
Анализ банковского концерна JP Morgan показывает, что скупка своих акций биржевыми фирмами США в этом году может достигнуть рекордного объема в 800 миллиардов долларов, сообщает MarketWatch.
Инвестор Тоомас
  • 28.02.25, 10:53
Инвестор Тоомас: результаты Nvidia заставили затаить дыхание
Квартальные результаты компании Nvidia в этот раз обошлись без больших сюрпризов. Теперь я смотрю на свой инвестиционный тезис по акциям Nvidia, который в ретроспективе кажется слишком общим.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
2
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
3
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
4
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
5
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
6
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам

Последние новости

Mнения
  • 15.08.25, 15:02
Приговор, который разозлил общество
Новости
  • 15.08.25, 14:15
Администрация Трампа хочет приобрести долю в Intel
Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Добавлены фото!
Инвестор Тоомас
  • 15.08.25, 12:16
Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка
Новости
  • 15.08.25, 11:57
Вырклаэв: расходы на оборону не позволят отменить рост подоходного налога
Новости
  • 15.08.25, 09:42
Свиновод из Ляэнемаа: не все производители продолжат, многие, скорее всего, прекратят деятельность
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта

Сейчас в фокусе

Вековая вилла Бурмана и в этом десятилетии оказалась в эпицентре конфликтов.
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
Лучшие кредитные предложения банка доступны на рынке для покупателей нового и энергоэффективного жилья.
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
Министр сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест.
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Активы Ивана Турыгина и Сергея Потапенко перейдут жертвам построенной ими пирамиды.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Олег Сынаялг (справа) прошлым летом на открытии построенного с большими трудностями ветропарка Айду вместе с братом Андресом Сынаялгом.
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам
Некоторые производители уже говорят о том, что стали меньше использовать говядины для производства фарша.
Новости
  • 14.08.25, 13:39
Почему подорожала говядина?
Поступления по налогу с оборота от трансграничной электронной торговли за год выросли почти на четверть, и их доля в общем объеме стала больше, чем в прошлом году, сообщило Министерство финансов.
Новости
  • 14.08.25, 14:23
Дивиденды и повышение налогов взвинтили налоговые поступления до рекордного уровня
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025