  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,13%6 460,06
  • DOW 300,07%44 940,83
  • Nasdaq −0,1%21 688,73
  • FTSE 100−0,47%9 133,97
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • 15.08.25, 16:26

Делов-то: налоги душат самих реформистов, приключения криптомиллионеров в США, Omniva и Валга против свободы слова

В новом подкасте «Делов-то» речь пойдет о возможности и необходимости снижения налогов, о неожиданном судебном решении в США в отношении двух эстонских криптомиллионеров, о то, как волость Валга и государственная почта Omniva борются с тем, что им не угодно, ну и, разумеется, пару слов о встрече на далекой Аляске.
Как чиновникам работать в условиях свободы слова? Ответ: давить ее!
  • Как чиновникам работать в условиях свободы слова? Ответ: давить ее!
  • Foto: Алена Ценно
Премьер-министр Эстонии на этой неделе обронил мысль, что рост налоговых поступлений в казну может позволить не поднимать подоходный налог в следующем году. Но журналисты ДВ полагают, что это не что иное, как слабая попытка подлатать угасающий рейтинг Партии реформ, тогда как любые попытки очередной раз сделать что-то с налогами наоборот окончательно добьют партию.
Иван Турыгин и Сергей Потапенко уже в Эстонии, да еще и на свободе. Хотя еще недавно казалось, что ни одно, ни другое им не светит как минимум следующие 300 лет. По крайней мере именно такой срок пророчили в американской тюрьме за их мошеннические схемы с криптовалютой и отъем у граждан США около полумиллиарда долларов. Очевидно, для себя бывшие мошенники усвоили еще один урок: не зарекаться стоит не только от тюрьмы и сумы, но и от свободы от тюрьмы и сумы.
В Валга все запросы теперь должны проходить через местный «аппарат цензуры», тогда как госпочта Omniva готова раскошелиться, чтобы иметь возможность модерировать критику в свой адрес. Официальные версии, конечно, звучат немного иначе, но со стороны журналистов это выглядит как неуместная попытка борьбы со свободой слова.

Статья продолжается после рекламы

Ну, и на десерт, пару слов о сегодняшнем рандеву на Аляске. Пока весь мир стонет от неведения и пытается предугадать, что же будет, кажется, что двум президентам просто хочется посмотреть друг другу в глаза. Давно не виделись, в конце концов.
Подробнее обо всем в новом подкасте «Делов-то».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
Уже с 1 сентября в силу вступит новая версия закона о народном здравоохранении. Она в том числе устанавливает более строгие требования к специалистам из индустрии красоты, а также впервые регулирует работу мастеров-татуировщиков. Об их отношении к регуляциям и о том, как на болезненный бизнес повлиял кризис и война в Европе, рассказывают ДВ.
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Адвокат криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергеая Потапенко Пауль Керес уверен – его подзащитных удалось освободить во многом потому, что сторона защиты смогла доказать в суде – в результате деятельности HashFlare ни один из клиентов компании не понес ущерба.
Биржа
  • 13.08.25, 15:43
Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?!
Илон Маск подает в суд! И не на кого-нибудь, а на Apple! Он вообще умеет делать хоть что-нибудь без помощи государства? Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов возражает...
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

1
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
2
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
3
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
4
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
5
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
6
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам

Новости
  • 15.08.25, 17:28
«Очень высокие ставки!» Трамп едет на Аляску спасать свой имидж миротворца
Mнения
  • 15.08.25, 16:26
Делов-то: налоги душат самих реформистов, приключения криптомиллионеров в США, Omniva и Валга против свободы слова
Новости
  • 15.08.25, 16:13
Рытов: одна из целей Путина на Аляске – крайне негативный для Эстонии сценарий
Mнения
  • 15.08.25, 15:02
Приговор, который разозлил общество
Новости
  • 15.08.25, 14:15
Администрация Трампа хочет приобрести долю в Intel
Новости
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
Новости
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Инвестор Тоомас
  • 15.08.25, 12:16
Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка

Вековая вилла Бурмана и в этом десятилетии оказалась в эпицентре конфликтов.
Новости
  • 14.08.25, 07:00
Владелец охранной фирмы купил виллу Бурмана за полмиллиона
Лучшие кредитные предложения банка доступны на рынке для покупателей нового и энергоэффективного жилья.
Новости
  • 14.08.25, 06:00
Незаметная ценовая война банков: лучшие ипотечные кредиты предлагаются с маржой менее 1%
Министр сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест.
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Активы Ивана Турыгина и Сергея Потапенко перейдут жертвам построенной ими пирамиды.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Олег Сынаялг (справа) прошлым летом на открытии построенного с большими трудностями ветропарка Айду вместе с братом Андресом Сынаялгом.
Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам
Некоторые производители уже говорят о том, что стали меньше использовать говядины для производства фарша.
Новости
  • 14.08.25, 13:39
Почему подорожала говядина?
Поступления по налогу с оборота от трансграничной электронной торговли за год выросли почти на четверть, и их доля в общем объеме стала больше, чем в прошлом году, сообщило Министерство финансов.
Новости
  • 14.08.25, 14:23
Дивиденды и повышение налогов взвинтили налоговые поступления до рекордного уровня
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

