Назад 15.08.25, 16:26 Делов-то: налоги душат самих реформистов, приключения криптомиллионеров в США, Omniva и Валга против свободы слова В новом подкасте «Делов-то» речь пойдет о возможности и необходимости снижения налогов, о неожиданном судебном решении в США в отношении двух эстонских криптомиллионеров, о то, как волость Валга и государственная почта Omniva борются с тем, что им не угодно, ну и, разумеется, пару слов о встрече на далекой Аляске.

Как чиновникам работать в условиях свободы слова? Ответ: давить ее!

Foto: Алена Ценно

Премьер-министр Эстонии на этой неделе обронил мысль, что рост налоговых поступлений в казну может позволить не поднимать подоходный налог в следующем году. Но журналисты ДВ полагают, что это не что иное, как слабая попытка подлатать угасающий рейтинг Партии реформ, тогда как любые попытки очередной раз сделать что-то с налогами наоборот окончательно добьют партию.

Иван Турыгин и Сергей Потапенко уже в Эстонии, да еще и на свободе. Хотя еще недавно казалось, что ни одно, ни другое им не светит как минимум следующие 300 лет. По крайней мере именно такой срок пророчили в американской тюрьме за их мошеннические схемы с криптовалютой и отъем у граждан США около полумиллиарда долларов. Очевидно, для себя бывшие мошенники усвоили еще один урок: не зарекаться стоит не только от тюрьмы и сумы, но и от свободы от тюрьмы и сумы.

В Валга все запросы теперь должны проходить через местный «аппарат цензуры», тогда как госпочта Omniva готова раскошелиться, чтобы иметь возможность модерировать критику в свой адрес. Официальные версии, конечно, звучат немного иначе, но со стороны журналистов это выглядит как неуместная попытка борьбы со свободой слова.

Ну, и на десерт, пару слов о сегодняшнем рандеву на Аляске. Пока весь мир стонет от неведения и пытается предугадать, что же будет, кажется, что двум президентам просто хочется посмотреть друг другу в глаза. Давно не виделись, в конце концов.

Подробнее обо всем в новом подкасте «Делов-то».