  • OMX Baltic0,41%297,15
  • OMX Riga−0,52%915,7
  • OMX Tallinn0,00%2 035,19
  • OMX Vilnius0,65%1 216,22
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 1000,00%9 165,19
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 14.08.25, 14:19

Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест

Из-за распространения африканской чумы свиней на убой уже отправлены 26 000 домашних свиней. С целью ограничения распространения болезни будет значительно увеличен отстрел диких кабанов, кроме того, правительство предложит дополнительную поддержку для инвестиций в санитарные меры на фермах.
Министр сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест.
  Министр сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест.
Foto: Liis Treimann
  • Foto: Liis Treimann
По состоянию на 14 августа африканская чума свиней в Эстонии распространена широко, сообщил министр сельского хозяйства Хендрик Террас. Этим летом она затронула уже 8 ферм. «Всего 15 минут назад поступило новое сообщение о ферме с 300 свиньями», – сказал он на пресс-конференции правительства.
