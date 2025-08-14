Почему подорожала говядина?

Говядины стало меньше, а спрос на нее, наоборот, вырос, объясняет глава Эстонского союза производителей продуктов питания Сирье Потисепп.
- Некоторые производители уже говорят о том, что стали меньше использовать говядины для производства фарша.
Цены на говядину в последнее время растут как в Эстонии, так и по всему миру. В июле 2025 года говядина в эстонских магазинах стоила в среднем на 17% больше, чем за тот же месяц годом ранее, пишет
ERR со ссылкой на данные Института конъюнктуры. В США же в мае зафиксирован рекордный рост цен на говядину, пишут New York Times.
По словам главы Эстонского союза производителей продуктов питания Сирье Потисепп, есть две причины, почему говядина в нашей стране подорожала.
«Во-первых, говядины в мире стало физически меньше. По нескольким причинам – одна из них заключается, к примеру, в том, что повысились экологические требования к производству этого вида мяса. К тому же, параллельно вырос и спрос – то есть, больше людей, чем раньше, хотят потреблять говядину. Поэтому и цена, будучи пересечением кривых спроса и предложения, пошла вверх», – рассказывает Потисепп.
«Некоторые производители уже говорят о том, что стали меньше использовать говядины для производства фарша – слишком дорого и невыгодно. Этот случай хорошо показывает, насколько рынок продуктов питания в Эстонии чувствителен к ценам на сырье», – добавила глава союза.
По мнению Потисепп, цены на говядину в ближайшее время снизятся в двух случаях. Либо если ее станет в мире больше, либо если провалятся экспортеры.
«Возможен такой вариант: производители решат экспортировать говядину в какую-нибудь третью страну, однако ошибутся с прогнозом, и спроса на это мясо там не будет. В таком случае у них будет выбор: или уничтожить это мясо, или продать его по бросовым ценам. Понятно, что второй вариант гораздо выгоднее. Это как с яйцами: мы в Эстонии любим их есть, поэтому 50% потребления яиц у нас от местных производителей, а вторая половина – импорт. И бывают случаи, когда зарубежные производители не смогли продать какую-то партию и поэтому выбрасывают их на рынок по очень низким ценам. Это, кстати, их большое конкурентное преимущество перед эстонскими производителями, которые цены не снижают никогда», – говорит Потисепп.
Что касается других стран, то, как пишет New York Times, в США говядины стало меньше по целому комплексу причин: неурожай, закрытие мясоперерабатывающих предприятий, изменение предпочтений потребителей. Это мотивирует фермеров сокращать поголовье скота и адаптироваться к новым условиям.
