Биржа

Энн Тоссо

13 января 2024 в 10:18









Падение цен производителей в США увеличивает шансы на то, что ФРС снизит ставки

Ожидается, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявит весной о значительном снижении процентных ставок. Фото: Reuters/Scanpix

Цены американских производителей продолжают снижаться, заставляя трейдеров больше ожидать, что ФРС начнет агрессивно снижать процентные ставки уже в этом году.

Индекс цен производителей упал третий месяц подряд на 0,1%, что является самой длинной серией с 2020 года, как показали данные Министерства труда в пятницу. В годовом исчислении индекс все же вырос на 1,8%, что является наименьшим ростом с конца 2020 года.