    Индекс S&P 500 установил новый рекорд с января 2022 года

    К концу пятницы промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордного максимума в 37 863 пункта.Фото: Reuters/Scanpix

    Акции технологических компаний в пятницу лидировали на фондовых рынках США: индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones закрылись на рекордных максимумах, сообщает Yahoo Finance.

    Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 1,2% и закрылся на отметке 4839 пунктов. Это самое высокое закрытие индекса с января 2022 года. Промышленный индекс Dow Jones вырос чуть более чем на 1% до 37 863.

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