Индекс S&P 500 установил новый рекорд с января 2022 года

Kaubamaja за год увеличил прибыль на 23%

Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.

Доход до налогообложения Tallinna Kaubamaja вырос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 43 миллиона евро, сообщает компания в своем биржевом сообщении.