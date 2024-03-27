    Японский рынок продолжает лихорадить: теперь падает иена

    По отношению к евро японская иена находится на самом низком уровне с 2008 года.

    Несмотря на историческое решение центробанка Японии на прошлой неделе, иена упала против доллара до самого низкого уровня за 34 года, что увеличило риск вмешательства со стороны властей.

    Валюта упала до минимума 151,94 иены по отношению к доллару. Таким образом, с начала года японская валюта подешевела больше всех остальных валют развитых стран по отношению к доллару. Вместо ожидаемого укрепления на уровне 134 иены за доллар, которое рынок прогнозировал в декабре 2023 года, японская валюта потеряла около 7% с начала года.

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