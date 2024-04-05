    Правление Merko намерено увеличить дивиденды

    Вопрос об увеличении дивидендов будет поставлен на голосование на общем собрании акционеров Merko.Фото: Liis Treimann

    Правление Merko Ehitus изменило предыдущее предложение о выплате дивидендов. Теперь компания предлагает увеличить их.

    Правление Merko Ehitus по согласованию с советом предлагает выплатить акционерам 23 млн евро, или 1,3 евро на акцию. Дивиденды будут выплачены в 2024 году из прибыли предыдущих периодов.

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