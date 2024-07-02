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Андрей Деменков

2 июля 2024 в 3:00









Рейтинги и индексы – наши виртуальные золото и нефть

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

Эстонии необходимо быть в верхних строчках всех рейтингов уже хотя бы потому, что это повод для глобальных СМИ лишний раз нас упомянуть и заставить инвесторов задуматься об этой неведомой стране, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

В народе популярно мнение о том, что всевозможные глобальные рейтинги – баловство, не более. Однако это ошибочная точка зрения. Рейтинги могут многое рассказать о стране и ее потребностях и нам, и потенциальным инвесторам.

За два последних года позиция Эстонии в рейтинге конкурентоспособности швейцарского Международного института управленческого развития (IMD) опустилась с 22-го на 37-е место. Учитывая, что в списке всего 67 стран, это резкий обвал. Рейтинг составляется по статистическим данным за предыдущий год. А это значит, что в 2025-м место Эстонии гарантированно будет еще ниже: как минимум, скажется очередное повышение налогов.

IMD при составлении рейтинга рассматривает четыре основных фактора: состояние экономики, эффективность работы правительства, эффективность деловой деятельности и уровень развития инфраструктуры. Наша главная проблема сегодня – состояние экономики. Затянувшийся кризис ослабляет Эстонию, снижает возможности ее развития и повышает уязвимость.

Инвестор ценит определенность и стабильность, а не вот это вот все, что у нас происходит последние пару лет.

Эффективность эстонского государства на довольно высоком уровне, однако за последние два года снизилась на пять позиций. Инициированный правительством существенный рост налогов бьет по экономике, ослабляя ее. В кризис лучше сокращать госрасходы, но наше руководство проводит нерешительную политику, комбинируя повышение налогов с ростом задолженности и избегая серьезных урезаний.

Есть определенные проблемы с иностранными инвестициями: здесь Эстония за год скатилась на десять позиций. В этом повинно государство со своей невнятной экономической политикой. Инвестор ценит определенность и стабильность, а не вот это вот все, что у нас происходит последние пару лет…

Наверняка многие читатели задаются вопросом: ну, перемещаются туда-сюда позиции в каком-то рейтинге – нам-то что с того? Какая в этом практическая ценность?

Рейтинги – это деньги

На странице сайта IMD, где представлен краткий обзор позиций Эстонии, есть кнопка Buy full profile. Нажав на нее, вы можете приобрести полный отчет по нашей стране, который стоит 2500 швейцарских франков или примерно 2600 евро. Как думаете, кто является основным покупателем столь недешевого продукта? Нет, не школьные учителя экономической географии.

Разумеется, это инвесторы, которые изучают возможности для вложения своих капиталов и расширения бизнеса на другие страны. Рейтинг – лишь обложка тщательной исследовательской работы на основе всевозможной статистики (часть ее тоже стоит немалых денег), которая позволяет составить неплохое представление о состоянии экономики и государственного управления в стране и принимать решения об инвестициях.

В мире существует несколько авторитетных рейтингов, позиции в которых имеют немалое значение для Эстонии. Например, знаменитый индекс экономической свободы от The Heritage Foundation, в котором наша позиция пока традиционно высокая, но тоже пошла на небольшое понижение, с шестого на седьмое место. Крупные экономики вроде британской или немецкой могут позволить себе довольствоваться и не особенно высокими местами в таких рейтингах. У них есть другие преимущества, начиная с большого внутреннего рынка, не столь зависимого от колебаний глобальных ветров, которые продувают насквозь крохотные экономики вроде нашей.

Эстонии необходимо быть в верхних строчках всех рейтингов уже хотя бы потому, что это повод для глобальных СМИ лишний раз нас упомянуть и заставить кого-то задуматься об этой неведомой стране. Нас могут попросту не замечать, окажись мы хотя бы в середине списков.

Высокое положение в рейтингах уровня свободы экономики и дружелюбности делового климата – наши виртуальные золото и нефть. Это то, что способствует развитию экономики и притоку инвестиций из самых разных стран со всего мира. Терять эти позиции нельзя ни в коем случае. Однако если еще в 2000-е политики и госчиновники с удовольствием рапортовали о том, на какую строчку в каком солидном рейтинге поднялась Эстония, сегодня эта тема не вызывает у них особого энтузиазма.