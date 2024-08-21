Биржа

Энн Тоссо

22 августа 2024 в 8:51









Экономике России грозит спираль смерти

Война в Украине напрямую влияет на экономику России. Фото: Andras Kralla

Инфляция в России вновь ускоряется – цены на продукты питания с начала года выросли уже на 14 процентов, и к следующей осени прогнозируется рост еще до 40 процентов, пишет Kauppalehti.

Быстрый рост цен затрагивает не только продукты питания, но и все товарные группы и общество в целом. Помимо товаров и услуг, цены на внутреннем рынке на газ, электричество и логистику ежегодно растут более чем на десять процентов.