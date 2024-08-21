Стоимость золота бьет новые рекорды

Алар Карис: нам нужен честный диалог между властью и гражданами
Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается. Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора, сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.
Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается. Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора, сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.