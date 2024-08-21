Биржа

Энн Тоссо

21 августа 2024 в 7:11









Стоимость золота бьет новые рекорды

За ростом цен на золото стоит политическая и экономическая неопределенность. Фото: Arno Mikkor

Цена золота в этом году выросла на 22 процента и продолжает устанавливать новые рекорды. Аналитики полагают, что причина этого – неопределенность в мире.

Издание DI пишет, что аналитики предсказывают дальнейший рост цен на золото в случае, если Федеральная резервная система США в сентябре снизит базовую процентную ставку. Вчера цена за унцию золота побила рекорд, установленный всего четыре дня назад, достигнув уровня в 2 531 доллар.