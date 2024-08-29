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Алексей Шишкин

29 августа 2024 в 9:01









Спасибо, но нет: инвесторы и бизнесмены не спешат покупать гособлигации

Идея интересная, но подписываться не буду, – таков ответ многих инвесторов, предпринимателей и аналитиков на вопрос о привлекательности новых эстонских гособлигаций. Фото: Андрас Кралла

«А вы купите облигации государственного займа?» – патриотично вопрошает министр образования Кристина Каллас. Но даже те предприниматели и инвесторы, которым идея «народных облигаций» кажется удачной, не спешат давать положительный ответ.

В рамках программы внутреннего государственного займа размещено два миллиона облигаций общим объемом 200 миллионов евро. По словам главы отдела госказначейства Министерства финансов Янно Лурмеэса, таких объемов Таллиннская биржа еще не видела. Эмиссия ориентирована в первую очередь на розничных инвесторов.

«Я купила государственные облигации по патриотическим соображениям. А вы купите?» – задается вопросом в Facebook министр образования Кристина Каллас.

«Из патриотических соображений можно было бы открыть срочный вклад в одном из эстонских коммерческих банков и получить более высокий доход», – замечает в ответ лектор экономического факультета Тартуского университета Марк Канчуков.

Тест на доверие

Кто-то из комментаторов, даже одобряя саму идею нового финансового инструмента, считает подписку на него формой поддержки текущей экономической политики правительства, а потому воздерживается от покупки. «Идея хорошая, но просящий от лица государства министр финансов не заслуживает доверия. Мои личные средства вложены в поддержку Украины и молодых талантов Эстонии, что кажется более надежной инвестицией, даже если брать кредиты для этого, чем потворствовать существующей концепции расточительства», – пишет бизнесмен Меэлис Кубитс.

О том же в комментарии ДВ говорит предпринимательница и инвестор Екатерина Пиунова: «Для меня сейчас это выглядит как желание со стороны государства взять взаймы ту сумму, которую не смогли взять налогами. Как малый предприниматель я в полной мере буду ощущать на себе все поднятия налогов и акцизов, поэтому ссуживать государство своими деньгами не хочу из принципиальных соображений, тем более, что процент доходности явно не самый большой из возможных».

Проценты по гособлигациям Эстонии будут выплачивать раз в год по фиксированной ставке 3,3% годовых. Срок погашения – 16 сентября 2026 года. Если сравнить процентную ставку по облигациям с инфляционными ожиданиями минфина, реальная ставка по государственным облигациям в будущем едва превысит инфляцию. Если в этом году прогнозируется рост цен на 3,8%, то в следующем году – на 4,2%, в 2026 году – на 2,2% и в 2027 году – на 2,2%. При выполнении прогноза реальная доходность по государственной облигации в следующем году составит −0,9%, а в 2026 году 1,1%.

«Возможно, куплю немного, чисто для моральной поддержки, – размышляет однопартиец Каллас по Eesti 200, финансовый аналитик Сандер Удам. – Но в сущности, для эстонского государства нет особого смысла отдавать предпочтение своим жителям при заимствованиях. Пока мы можем занимать за рубежом по конкурентоспособной ставке, это в целом более разумно с экономической точки зрения».

Удам также замечает, что в Эстонии инфляция настолько высока, что реальная процентная ставка по государственному займу будет отрицательной, и положительный эффект возникнет только в той мере, в какой жители Эстонии инвестируют свои средства, которые в противном случае лежали бы «под подушкой», не генерируя процентов. «Если это происходит за счет активов с лучшей реальной доходностью, то неясно, в чем заключается выгода», – констатирует он.

«Небольшой тест на доверие к правительству. Кажется, что общая неопределенность в отношении экономики и неудовлетворенность политическими шагами (читайте: изменения в налоговом режиме) вызвали определенные потрясения и недостаток доверия к правительству, – резюмирует наблюдения финансовый консультант и партнер Redgate Capital Валерия Кийск. – Будет ли трудно разместить выпуск на 200 миллионов евро? В наши дни почти каждый выпуск представляет собой вызов, но, учитывая, что мы видели очень сильный спрос на некоторые предыдущие публичные выпуски корпоративных инструментов, а также новизну этого выпуска для нашего рынка, его вполне можно осуществить».

Комиссии спишут проценты

«Подписываться не буду, процент достаточно мал и не покрывает даже предложений некоторых коммерческих банков по обычным срочным вкладам, – делится соображениями автор финансового блога Emotionalegghead, основатель закрытого клуба инвесторов Григорий Илькевич. – Несмотря на это нахожу техническую инициативу весьма интересной, поскольку такая практика новая, и пытаются найти нетривиальные дополнительные решения финансирования».

Илькевич также указывает, что с учетом небольшой доходности стоит обратить внимание на банковские комиссии за операции с новыми госбумагами: «Стоит учитывать комиссии местных банков за подписание и затем последующую продажу облигации. Вероятно, комиссии сделают общую выгоду для инвесторов еще меньше, если будут те, кто захотят погасить облигацию еще до ее истечения».

Сохранить, а не преумножить

«Я обрадовался, узнав об эмиссии эстонских государственных облигаций: наконец-то наше государство решило предложить свои облигации широкой публике на местном рынке. Надеюсь, что данное событие благоприятно повлияет на интерес начинающих инвесторов к фондовому рынку, ведь это прекрасная альтернатива банковским вкладам», – дает оценку в беседе с ДВ малый инвестор Евгений Шувалов.

При этом он указывает, что целевой аудиторией займа станут в большей степени держатели крупных средств, для которых главная цель – не увеличить капитал, а сохранить. «У больших денег и консервативных инвесторов появилась новая возможность диверсифицировать свой портфель», – говорит Шувалов.

Сам он покупать эстонские облигации пока не станет: «Моя долгосрочная инвестиционная стратегия имеет более агрессивный риск-профиль. Несмотря на то, что я любитель облигаций (корпоративных), и в моем портфеле на данный момент их около 32%, я пока не нахожу там места для государственных облигаций со ставкой 3,3%».