Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку! Foto: pexels.com
Это тебе не дома строить - тут думать надо! Камала Харрис выиграла дебаты у Дональда Трампа. А рынки что?
Скучно и предсказуемо: сразу видно, что центробанк. ЕЦБ опустил ставку на четвертной.
Хочешь обогнать S&P 500 по доходности? Иди в качалку! Исследование показало, что компании, чьи CEO занимаются фитнесом, показывают доходность на 140% больше, чем остальные. Какие теперь оправдания вы находите своим чипсам?!
Ставочку до нуля? Инфляция в США самая низкая за три года.
Айфон-таки презентовали - ну и как?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили, почему подписка на государственные облигации была превышена аж в четыре раза, почему ЕЦБ тормозит и не спешит сильно снижать процентную ставку, почему правительство так долго мучается с тем, какой новый налог ему ввести, и кто победит на выборах США: Камала Харрис или Дональд Трамп.