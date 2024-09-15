Назад 15.09.24, 16:13 Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку! Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку! Foto: pexels.com

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Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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