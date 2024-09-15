Деловые ведомости
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  • 15.09.24, 16:13

Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку!

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку!
  • Вкус биржи: хочешь доходность выше, чем S&P 500? Иди в качалку! Foto: pexels.com
Это тебе не дома строить - тут думать надо! Камала Харрис выиграла дебаты у Дональда Трампа. А рынки что?
Скучно и предсказуемо: сразу видно, что центробанк. ЕЦБ опустил ставку на четвертной.
Хочешь обогнать S&P 500 по доходности? Иди в качалку! Исследование показало, что компании, чьи CEO занимаются фитнесом, показывают доходность на 140% больше, чем остальные. Какие теперь оправдания вы находите своим чипсам?!
Ставочку до нуля? Инфляция в США самая низкая за три года.
Айфон-таки презентовали - ну и как?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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