Назад 16.10.24, 14:08 Большой обзор Балтийской биржи: в каких акциях кроется потенциал? Эксперты полагают, что на чувствительных рынках стран Балтии уже не стоит ждать значительного падения. Наибольший потенциал аналитики видят в компаниях из секторов недвижимости и банковского дела.

Прибыль Infortar, показавшую в этом году самую высокую доходность, можно объяснить переоценкой акций Tallink, а не органическим ростом. Foto: Andras Kralla

С начала этого года на Балтийских биржах смогли действительно показатель себя лишь две компании: торгующаяся на Таллиннской бирже холдинговая инвестиционная компания Infortar с доходностью 58% и литовский производитель молочной продукции Vilkyškiu pienine с доходностью 40%. За ними следует литовская молочная компания Rokiškio suris и литовский банк Šiauliu bankas с ростом рыночной стоимости примерно на 17%.

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