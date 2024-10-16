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  • 16.10.24, 14:08

Большой обзор Балтийской биржи: в каких акциях кроется потенциал?

Эксперты полагают, что на чувствительных рынках стран Балтии уже не стоит ждать значительного падения. Наибольший потенциал аналитики видят в компаниях из секторов недвижимости и банковского дела.
Прибыль Infortar, показавшую в этом году самую высокую доходность, можно объяснить переоценкой акций Tallink, а не органическим ростом.
  • Прибыль Infortar, показавшую в этом году самую высокую доходность, можно объяснить переоценкой акций Tallink, а не органическим ростом. Foto: Andras Kralla
С начала этого года на Балтийских биржах смогли действительно показатель себя лишь две компании: торгующаяся на Таллиннской бирже холдинговая инвестиционная компания Infortar с доходностью 58% и литовский производитель молочной продукции Vilkyškiu pienine с доходностью 40%. За ними следует литовская молочная компания Rokiškio suris и литовский банк Šiauliu bankas с ростом рыночной стоимости примерно на 17%.

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