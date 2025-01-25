Популяризатор финансовой грамотности: смотри страху в лицо, пока не станет скучно

«Я три года назад купил дом на Сааремаа и совсем не жалею», – привел пример из личной жизни эксперт по безопасности Райнер Сакс в ходе дискуссии на конференции Инвестора Тоомаса, где обсуждалась взаимосвязь между войной, Euribor и недвижимостью.