Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,53%289,97
  • OMX Riga−0,16%875,23
  • OMX Tallinn0,39%1 831,03
  • OMX Vilnius0,45%1 132,24
  • S&P 500−0,29%6 101,24
  • DOW 30−0,32%44 424,25
  • Nasdaq −0,5%19 954,3
  • FTSE 100−0,73%8 502,35
  • Nikkei 225−0,07%39 931,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%102,75
  • OMX Baltic0,53%289,97
  • OMX Riga−0,16%875,23
  • OMX Tallinn0,39%1 831,03
  • OMX Vilnius0,45%1 132,24
  • S&P 500−0,29%6 101,24
  • DOW 30−0,32%44 424,25
  • Nasdaq −0,5%19 954,3
  • FTSE 100−0,73%8 502,35
  • Nikkei 225−0,07%39 931,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%102,75
  • 25.01.25, 12:51

Популяризатор финансовой грамотности: смотри страху в лицо, пока не станет скучно

Популяризатор финансовой грамотности и инвестор Рийн Мяэсалу поделилась на конференции Инвестора Тоомаса уроками, мыслями и советами о том, как преодолеть страхи, учиться на ошибках и достичь финансовой свободы.
По словам инвестора и популяризатора финансовой грамотности Рийн Мяэсалу, каждый инвестор должен найти свой путь и выбрать подходящие инструменты, соответствующие его целям.
  • По словам инвестора и популяризатора финансовой грамотности Рийн Мяэсалу, каждый инвестор должен найти свой путь и выбрать подходящие инструменты, соответствующие его целям. Foto: Raul Mee
По словам Рийн Мяэсалу, достижение финансовой свободы больше связано с внутренним ростом и образом мышления, чем с цифрами на банковском счете. «Это скорее умение осознать свои страхи и мечты и делать обдуманный выбор», – подчеркнула она.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 23.01.25, 11:36
Как выбирать акции в банковском секторе
На конференции инвестора Тоомаса глава инвестиционного отдела банка Šiaulių Томас Варенбергас обрисовал, какие возможности есть у инвесторов в банковском секторе и на что стоит обращать внимание при выборе.
Биржа
  • 21.01.25, 10:21
В чем главная проблема Балтийской биржи?
Стоимость акции балтийских компаний, которые котируются на бирже, часто не соответствует их фундаментальным показателям – они очень дешевые. На конференции инвестора Тоомаса участники панельной дискуссии перечислили ряд предпосылок, которые ведут к главной проблеме местного рынка.
Биржа
  • 24.01.25, 08:44
Кристи Сааре: если тебе лень принять это решение, можешь забыть о богатстве
«Мы хотим, чтобы что-то произошло, но проблема в том, что мы не хотим делать это сами», - заметила инвестор Кристи Сааре на конференции инвестора Тоомаса.
Биржа
  • 23.01.25, 12:59
Euribor, рынок недвижимости и война ‒ практические рекомендации экспертов
«Я три года назад купил дом на Сааремаа и совсем не жалею», – привел пример из личной жизни эксперт по безопасности Райнер Сакс в ходе дискуссии на конференции Инвестора Тоомаса, где обсуждалась взаимосвязь между войной, Euribor и недвижимостью.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.01.25, 16:59
Работодатели призывают правительство остановить рост пенсий
2
Новости
  • 23.01.25, 15:59
Ляэнеметс – о ситуации с Telia: эстонцы – не крестьяне, которые должны платить дань какой-либо иностранной компании
Добавлен комментарий Telia
3
Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
4
Биржа
  • 23.01.25, 09:40
Эстонская «зеленая» акция оказалась в черном списке у скандинавских инвесторов
5
Биржа
  • 24.01.25, 08:44
Кристи Сааре: если тебе лень принять это решение, можешь забыть о богатстве
6
Mнения
  • 24.01.25, 06:15
Юлия Линде: на рынке коммерческой недвижимости сейчас выигрывает тот, кто решается на переезд

Последние новости

Новости
  • 25.01.25, 14:54
Финляндия усиливает меры защиты от теневого флота и гибридного воздействия
Новости
  • 25.01.25, 13:30
Трамп рассердился, когда премьер-министр Дании отказалась продать Гренландию
Биржа
  • 25.01.25, 12:51
Популяризатор финансовой грамотности: смотри страху в лицо, пока не станет скучно
Новости
  • 25.01.25, 11:52
Предложи кандидатов на лучший и худший закон!
Mнения
  • 25.01.25, 11:21
Эгет Веллесте: торговля с эстонскими компаниями связи напоминает египетский рынок
Новости
  • 25.01.25, 10:15
Мадис Мюйр покинул пост ведущего инвестора стартапа после конфликта
Mнения
  • 24.01.25, 17:15
Строительный предприниматель: реформа профобразования угрожает оставить сектор без работников
Mнения
  • 24.01.25, 16:25
Делов-то: пора прекратить повышать пенсии? Отключаемся от электросети России

Сейчас в фокусе

По словам инвестора Кристи Сааре, на пути к финансовой свободе нужно принимать множество критически важных решений. "Придётся делать много того, что неприятно и смертельно скучно."
Биржа
  • 24.01.25, 08:44
Кристи Сааре: если тебе лень принять это решение, можешь забыть о богатстве
Согласно изменениям, в порог годового оборота в 40 000 евро теперь включается также оборот от страховых и финансовых услуг, за исключением случайных сделок.
Новости
  • 24.01.25, 13:29
НТД напоминает: 24 000 компаний могут стать налогообязанными
Изменение коснется и инвесторов-предпринимателей
Лаури Ляэнеметс сказал, что в случае с Telia очевидно, что их рыночную силу обеспечивает то, что у них больше всего телекоммуникационных сетей.
Новости
  • 23.01.25, 15:59
Ляэнеметс – о ситуации с Telia: эстонцы – не крестьяне, которые должны платить дань какой-либо иностранной компании
Добавлен комментарий Telia
«При обновлении договоров аренды существует риск, что на текущем рынке может не найтись арендаторов по той же цене, уровень аренды коммерческого здания может снизиться по сравнению с прежним или временно придется смириться с большим количеством пустующих площадей», – пишет аналитик рынка недвижимости Юлия Линде.
Mнения
  • 24.01.25, 06:15
Юлия Линде: на рынке коммерческой недвижимости сейчас выигрывает тот, кто решается на переезд
По состоянию на январь 2025 года передача энергии между двумя странами еще при необходимости происходит. Но кое-где отключение от российской электросети произвели физически. На заднем плане подстанция ГЭС в Ивангороде, на переднем – опора ЛЭП в Нарве, с которой летом 2024 года сняли провода.
Новости
  • 23.01.25, 08:48
Десинхронизация с БРЭЛЛ: что может пойти не так?
Линия сортировки упаковок Ragn-Sells в Таллинне. Предприятию не удалось попасть в тройку лидеров ТОПа компаний по переработке отходов.
ТОП
  • 24.01.25, 14:37
ТОП компаний по переработке отходов: критика реформы не утихает
Руководитель отдела по уплате подоходного и социального налога Налогово-таможенного департамента Кюлли Кюльм-Кивистик.
Новости
  • 24.01.25, 16:05
НТД меняет систему TSD: декларации будут заполняться на основании бухгалтерских данных
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025