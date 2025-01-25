Популяризатор финансовой грамотности: смотри страху в лицо, пока не станет скучно
Популяризатор финансовой грамотности и инвестор Рийн Мяэсалу поделилась на конференции Инвестора Тоомаса уроками, мыслями и советами о том, как преодолеть страхи, учиться на ошибках и достичь финансовой свободы.
По словам инвестора и популяризатора финансовой грамотности Рийн Мяэсалу, каждый инвестор должен найти свой путь и выбрать подходящие инструменты, соответствующие его целям. Foto: Raul Mee
По словам Рийн Мяэсалу, достижение финансовой свободы больше связано с внутренним ростом и образом мышления, чем с цифрами на банковском счете. «Это скорее умение осознать свои страхи и мечты и делать обдуманный выбор», – подчеркнула она.
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