Назад 30.01.25, 10:52 Baltic Horizon выставил на продажу Postimaja и Coca-Cola Plaza Фонд Baltic Horizon объявил о планах по продаже активов на сумму около 55 млн евро в рамках стратегической цели по снижению коэффициента соотношения заемных средств к стоимости недвижимости (LTV).

Кинотеатр Coca-Cola Plaza будет выставлен на продажу. Foto: Andras Kralla

Руководство фонда Baltic Horizon Fund решило привлечь местных консультантов Newsec Advisers и Redgate Capital для помощи в продаже активов после того, как от ряда инвесторов поступили соответствующие запросы.

В феврале прошлого года руководство Baltic Horizon Fund обозначило свои стратегические цели по стабилизации фонда и созданию прочной базы для будущего. В течение прошлого года основное внимание уделялось заключению новых договоров аренды с целью увеличения чистого арендного дохода.

Рынок сделок восстанавливается

Руководство также видит восстановление рынка сделок, поэтому планирует продать некоторые объекты, для которых оно не видит значительного потенциала роста в ближайшем будущем.

Предполагается продать до трех объектов стоимостью около 55 миллионов евро, в том числе Postimaja и комплекс Coca-Cola Plaza в Таллинне, заполняемость которых составляет 100%.

В результате запланированных продаж ожидается значительное снижение коэффициента соотношения кредита к стоимости (LTV) и значительное увеличение коэффициента покрытия долга (DSCR). В случае успешной реализации планируется, что выкуп облигаций позволит фонду снизить коэффициент соотношения заемных средств к стоимости имущества фонда ниже стратегического целевого уровня в 50%.