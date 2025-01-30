Baltic Horizon выставил на продажу Postimaja и Coca-Cola Plaza

Кинотеатр Coca-Cola Plaza будет выставлен на продажу. Foto: Andras Kralla
Руководство фонда Baltic Horizon Fund решило привлечь местных консультантов Newsec Advisers и Redgate Capital для помощи в продаже активов после того, как от ряда инвесторов поступили соответствующие запросы.
В феврале прошлого года руководство Baltic Horizon Fund обозначило свои стратегические цели по стабилизации фонда и созданию прочной базы для будущего. В течение прошлого года основное внимание уделялось заключению новых договоров аренды с целью увеличения чистого арендного дохода.
Рынок сделок восстанавливается
Руководство также видит восстановление рынка сделок, поэтому планирует продать некоторые объекты, для которых оно не видит значительного потенциала роста в ближайшем будущем.
Предполагается продать до трех объектов стоимостью около 55 миллионов евро, в том числе Postimaja и комплекс Coca-Cola Plaza в Таллинне, заполняемость которых составляет 100%.
В результате запланированных продаж ожидается значительное снижение коэффициента соотношения кредита к стоимости (LTV) и значительное увеличение коэффициента покрытия долга (DSCR). В случае успешной реализации планируется, что выкуп облигаций позволит фонду снизить коэффициент соотношения заемных средств к стоимости имущества фонда ниже стратегического целевого уровня в 50%.
Низкая заполняемость, высокие проценты и падение стоимости акций – инвесторы усматривают недостатки в управлении фондом недвижимости Baltic Horizon, но в этом году узрели проблеск света в конце тоннеля.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.