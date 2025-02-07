Merko Ehitus увеличил прибыль и повысил дивиденды

Компания Merko Ehitus увеличила чистую прибыль в четвертом квартале прошлого года. За весь год прибыль выросла примерно на 40%, при этом компания значительно увеличила дивиденды по сравнению с предыдущим годом.
- Председатель правления Merko Ehitus Eesti Иво Волков на строительной площадке в квартале Arter на улице Лийвалайа. Foto: Andras Kralla
Выручка Merko Ehitus в четвертом квартале составила 160,4 миллиона евро, а чистая прибыль – 19,9 миллиона евро. Общая выручка за год достигла 539 миллионов евро, а чистая прибыль – 64,7 миллиона евро, следует из биржевого сообщения.
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